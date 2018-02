Estet Fashion Week: весна-2018

9-15 апреля 2018 года в Москве пройдет 15-й, юбилейный, сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Ювелирный дом «Эстет», являющийся организатором мероприятия, вновь готов дарить гостям этого праздника роскоши и красоты яркие эмоции, познакомив с оригинальными дизайнерскими находками модельеров одежды и ювелиров. Среди участников весеннего сезона:

Дом моды Slava Zaitsev, Frugoletto (Италия), Hayari Couture Paris (Франция), Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Елена Старикова, Светлана Диво (Пушкина), Наталья Ледерер, Феруза Якубова, Ирина Белопухова), Гала-показ журнала Queen City (Екатерина Хандрикова Slada Fashion, Мария Пугачева, Наталья Касьянова, Людмила Тимошенко и Индира Бадияр), Stilnyashka, Blue Jasmine, Надежда Шибина, Marta Deria (Турция), Russian Barbie, Вера Родионова, Fleurs Monmartre, Moda No Time, «O.N.I.» THE LUXURY COLLECTION, JOLIE, Ирина Шарлау, Bolero, Ирина Русяева, Kristy Sline, ALMAST Studio, Всероссийская организация дизайнеров Fashion Style, Дом Мод Dolce Vita, Margo Style, Irneste, Asya Akinshina, Fashion book by Alena Stepina, Miss DM, Кристина Кибовская, Олеся Нуждина и др.

Помимо коллекций одежды и аксессуаров, на Estet Fashion Week, как и прежде, будут представлены часовые и ювелирные бренды, среди которых GEVORKYAN, Philippe de Cheron, Movado, часовая компания НИКА, Gohfeld Jewellery, арт-бутик SoulMate Store и, конечно же, Ювелирный дом «Эстет».

Estet Fashion Week – это яркое fashion-шоу. По сложившейся традиции модные дефиле дополнит концертная программа. В различные дни недели моды на сцену выйдут: Те100стерон, Владимир Лёвкин (экс-«На-на»), Женя Рассказова («Фабрика звезд»-2003), Сергей Савин (победитель проекта "Фактор А"), VIVA, детская студия «Непоседы», Артем Каторгин (телешоу «Голос»), Анастасия Спиридонова («Голос», «Три аккорда»), Даяна Брют (участница «Новой волны»), Юлия Альбах (телешоу «Успех» на СТС), Василий Туркин («Голос»), Лама Сафронова, Анна Калашникова, VIA-Летта (Виолетта Дядюра), Карина Эвн, GLORY, Жорж Сергеев, танцевальные коллективы PROVOGUERS, Aeros, Александр Блинов, Ксения Деви, Джаз-кабаре Backstage Girlsband, Марина Корвин, Анна Малиновская, Андрей Тай, группа «Анимэ» и др.

В течение целых семи дней на Estet Fashion Week вы сможете не только увидеть незабываемое fashion-шоу, состоящее из череды показов и концертных номеров, но и совершить приятные покупки по специальным ценам – всю неделю на 1-м и 6-м этажах Ювелирного дома «Эстет» будут работать шоурумы, происходить презентации.

Бренд GEVORKYAN, традиционный участник ESTET Fashion Week, подготовил на открытие Недели Моды экспозицию дизайнерских новинок к весенне-летнему сезону. В рамках Мероприятия для гостей действуют специальные ценовые предложения. В конце каждого дня показов вас ждут розыгрыши призов от партнеров Estet Fashion Week. Так что расходиться рано гостям мероприятия не рекомендуется! В день закрытия, 15 апреля, жюри Estet Fashion Week, в которое входят эксперты моды, редактора влиятельных СМИ и другие медийные персоны, выберут по итогам сезона «Лучшую коллекцию одежды», «Лучшую ювелирную коллекцию», «Лучшую детскую коллекцию». Председатель жюри – глава дома Slava Zaitsev, Народный художник России Вячеслав Зайцев.