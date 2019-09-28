Эвелина Бледанс побывала на производстве именного крема в Южной Корее

Сразу две российские звезды – Эвелина Бледанс и Анфиса Чехова – вдохновили Киру Сорокину, основательницу премиального бренда NANOASIA, на создание новых эффективных уходовых средств.

Этой осенью в линейке средств NANOASIA появились кремы для лица и зоны вокруг глаз MY CHE, посвященные Анфисе Чеховой и крем-суфле EVA, посвященный Эвелине Бледанс. На протяжении последнего года Эвелина принимала непосредственное участие в создании своего крема, и только убедившись в его эффективности, в компании приняли решение о запуске новинки в производство. В состав крема вошли: экстракт гнезда ласточки, пептиды, кетон малины, ресвератрол, sh-Oligopeptide-1, аденозина, масло бразильского ореха, масло ши, гидролизованный морской коллаген, аргирелин, аденозин.

Крем практически не содержит воды: вместо нее использован сок центеллы азиатской. Создан для кожи 40+, склонной к мелкоморщинистому типу старения.

В состав крема, вдохновленного Анфисой Чеховой, вошли экстракты растительных стволовых клеток, трегалоза, пептиды и 15 аминокислот, которые помогут сохранить красоту и молодость вашей кожи.

В рамках запуска нового продукта при поддержке компании NANOASIA и Киры Сорокиной, которые выступили организаторами поездки, Эвелина впервые посетила Южную Корею, чтобы лично познакомиться со всеми этапами производства и как можно больше узнать о своем креме. Во время посещения производства Кира и Эвелина подробно познакомились с самыми новейшими технологиями, которые были использованы при разработке крема Eva, узнали еще больше подробностей об мощнейших антиэйдж ингредиентах, вошедших в состав.

Помимо изучения новинок, Эвелина успела погрузиться и в культуру этой прекрасной страны. Совместно с Кирой Сорокиной, которая в рамках своей деятельности посетила страну уже более 15 раз, она открыла для себя множество прекрасных мест. Например, Императорский дворец в Сеуле, где она смогла почувствовать себя настоящей южнокорейской принцессой, примерив традиционные корейские наряды, или театр, где игра актеров также не оставила ее равнодушной.