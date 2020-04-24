В Москве подвели итоги конкурса «Успешный ребенок»

Недавно в Инстаграм состоялся уникальный фото-конкурс «Индивидуальность в Моде», организатором которого выступило агентство «Успешный ребенок».

Онлайн-марафон проходил в Instagram, его целью стало раскрыть индивидуальность и осознать ценность своих особенностей, которые и делаю нас уникальными! Все мы знаем, что в мире Высокой Моды и Высокого искусства ценится именно это!

Принять участие в конкурсе могли дети от 2 до 18 лет, независимо от региона проживания, а поскольку проект был инклюзивным, то его участниками стали и «особенные» дети.

В течение 2-х недель 30 участников боролись за призы и подарки. Они выполняли присланные задания и отправляли фотографии на суд жюри.

Победительницей третьего этапа конкурса стала русоволосая зеленоглазая красавица – Арина Лучко, ученица третьего класса обычной московской школы.

Не смотря на то, что учеба, как таковая, особого восторга не вызывает, т.к. слишком мало простора для самовыражения, школа для Арины – это то место, где можно показаться в красивых нарядах и украшениях, многие из которых сделаны своими руками. Она давно и серьезно занимается бисероплетением. Также с увлечением поет и танцует, любит декламировать стихи, басни, причем всегда вносит в это нечто оригинальное и неожиданное.

За хрупкими плечиками 9-летней девчушки есть и модельный опыт – она год отучилась в школе Дома моды Вячеслава Зайцева. Впрочем, Арина не связывает пока свою дальнейшую жизнь с гламурными подиумами. Это было, скорее, для того, чтобы стать свободнее, раскрепощённее, не бояться публики, научиться «держать лицо», какая бы ситуация не произошла.

Принять участие в конкурсе ей предложила мама, Ирина, было это тоже спонтанно. Арина просто ответила «да» и дальше уже началась творческая работа над выполнением заданий и воплощением образов.

- Я считаю, что принимать участие в таких конкурсах стоит, они дают новые знания, знакомства и умения. Открывают новые горизонты и возможности. Благодаря таким активностям расширяется кругозор и ребенка, и его помощника, и привычные, казалось бы, вещи учишься видеть в другом цвете и свете. Для меня, как для взрослого человека, этот конкурс стал переломным моментом. Я сначала напряглась от того, что придется соперничать с «особенными» детьми, но потом поняла, что это наши, обычные дети перед ними слабаки, и бороться с такими ребятами не только нелегко, но порой и очень сложно. Они сильнее духом, с неординарным мышлением и видением обычных вещей. За это понимание спасибо организаторам! - так считает мама Арины.

Для самой Арины конкурс стал способом выплеснуть свои эмоции, не боясь конкретных рамок и правил. Отпустить свою фантазию на свободу без оглядки.

Кадр, победивший в третьем туре, родился совершенно случайно. Место для съемок выбрали заранее – давно планировали экскурсию в музей паровозов. Когда приехали, то поняли, что сделали правильно. Захотелось объединить «железную вечность» и хрупкий образ юной девочки. Арина просто подняла руки, что-то прокричала и застыла, а мама успела «схватить» нужный кадр.

По словам Арины, ей доставляло удовольствие продумывать задания, воплощать их в жизнь и гордится собою в моменты победы. А вот моменты поражения научили ее понимать, что для достижения вершины, необходимо еще больше работать, еще больше учиться и узнавать, изучать тонкости и иметь чуть больше технической возможности для воплощения самых смелых идей.

Сама Арина пока еще не знает, кем станет, но, совершенно точно, уйдет в творческую профессию, потому что ей нравится быть в гуще событий и общаться с людьми.

Кстати, у нее до сих пор, в отличии от сверстников, нет ни смартфона, ни других модных гаджетов. Зато, есть все для активного отдыха и спорта.

И пусть она еще не определилась с выбором главного пути в своей жизни, но хотелось бы пожелать, чтобы он был успешным!