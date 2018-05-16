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Артем Кузелев

Фаст-фэшн отказывается от мохера

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  • 16 Мая 201802:49

Крупные бренды сегмента массмаркет объявили о намерении полностью отказаться от использования мохера.

Вслед за отказом от пряжи из шерсти ангорского кролика, натуральной кожи и меха последовал отказ от использования в производстве мохера. На днях о таком решении сообщили шведский гигант H&M и испанская компания Zara. Бренды заявили о намерении полностью отказаться от использования пряжи из шерсти ангорской козы к 2020 году, а американская марка Gap поставила более амбициозный план – к будущему году. Причиной стал очередной отчет благотворительной организации PETA, согласно которому на большинстве ферм Южной Африки животные содержаться в неподобающих условиях и претерпевают мучения.

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