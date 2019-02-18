Фестиваль Big Resale Weekend пройдет в Петербурге

В Северной столице состоится второй сезон фэшн-фестиваля, посвященного осознанному потреблению.

Организаторы Big Resale Weekend в Петербурге объявили даты проведения второго сезона. На этот раз мероприятие займет два дня – с 20 по 21 апреля. Заявки на участие в фестивале принимаются от дизайнеров, художников и экспертов индустрии до 1 марта. Как и в прошлом сезоне, в качестве локации выбрано одно из самых популярных мест города – «Севкабель Порт».

Первый сезон Big Resale Weekend собрал более 300 участников и около 10 000 гостей.