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Артем Кузелев

Фестиваль Big Resale Weekend пройдет в Петербурге

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  • 18 Февраля 201911:08

В Северной столице состоится второй сезон фэшн-фестиваля, посвященного осознанному потреблению.

Организаторы Big Resale Weekend в Петербурге объявили даты проведения второго сезона. На этот раз мероприятие займет два дня – с 20 по 21 апреля. Заявки на участие в фестивале принимаются от дизайнеров, художников и экспертов индустрии до 1 марта. Как и в прошлом сезоне, в качестве локации выбрано одно из самых популярных мест города – «Севкабель Порт».

Первый сезон Big Resale Weekend собрал более 300 участников и около 10 000 гостей.

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