Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" на ВДНХ

В течение семнадцати дней в с 11 по 27 августа 2017 г. посетители ВДНХ могут увидеть уникальные сады, созданные ландшафтными архитекторами из разных стран мира, послушать выступления в «Зеленом лектории», а также принять участие в профессиональных семинарах, мастер-классах и праздничной программе фестиваля.Ежегодно фестиваль собирает более 80 000 профессионалов и любителей ландшафтного дизайна и садоводства. В этот раз темой конкурсных проектов стала «Контрасты в саду».

На суд жюри и зрителей свои сады и арт-объекты представили более 30 участников. Гран-при конкурса получил проект «Грани сада» Анны Антохиной и Надежда Астаниной, объединивший классику ландшафтной архитектуры и простоту природных сообществ. Лучшим в категории «Большие сады» был признан «Современный сад Юрского периода» Анны Лозинской. В своей работе авторы проекта воссоздали и гармонично совместили два совершенно разных мира – древний лес и березовую рощу. Акцентом экспозиции стало необычное место для отдыха, напоминающее скелет доисторического ящера. Также среди победителей 2017 года проекты «Тайник», «Память неба» и арт-объект «Я погиб подо Ржевом…» Алексея Шиманова, «Энергия природы» Марии Рогулевой и Татьяны Богачевой.

Пристальное внимание гостей выставки привлекла и внеконкурсная работа ландшафтного дизайнера и художника Екатерины Поповой «Отражения. Душа дерева - Душа человека». Посетители с огромным удовольствием фотографируют свои отражения в таинственных масках, расположившихся благодаря фантазии художника на деревьях.

«Основная наша задача — сделать фестиваль той площадкой, которая соберет всю отрасль, которая позволит двигать ландшафтное искусство вперед и развиваться ландшафтникам, питомникам, всем представителям нашей сферы. И мне кажется, что сегодня эта цель достигнута», — президент фестиваля «Сады и люди» Ирина Савватеева. «Мы рады принимать на площадке ВДНХ ЭКСПО столь яркое и масштабное событие «зеленой» индустрии. Желаем все участникам и организаторам большого количества посетителей, профессиональных, дружеских контактов и плодотворной работы», — первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов.

Международное жюри конкурса садов возглавил известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. В первый день работы фестиваля автор концепции Ландшафтного парка ВДНХ провел мастер-класс для детей «Игры с контрастами». Юные дизайнеры узнали где находить интересные идеи, как работать с природными материалами и создавать объекты ландшафтной архитектуры. Работа фестиваля сопровождается насыщенной лекционной программой. Здесь пройдут многочисленные мастер-классы от ведущих специалистов индустрии, уроки ландшафтного мастерства и тематические экскурсии. Самым маленьким гостям фестиваля будет интересно принять участие в проекте «Тачка на прокачку». Весь свой творческий потенциал и любые фантазии юные садоводы смогут претворить в жизнь, создавая декоративные мини-сады. Кроме того, посетителей ждет необычный фотопроект «Цветы как люди», а также музыкальные концерты и театральные представления, которые создадут приятную атмосферу яркого и незабываемого праздника.

4-й Международный фестиваль современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства «Сады и люди» работает до 27 августа 2017 года. Мероприятие традиционно является партнером крупнейшей профессиональной выставки «зеленой» индустрии «Цветы/Flowers — 2017».