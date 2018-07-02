В Москве пройдет фестиваль "Привет, Апулия!"

С 5 по 7 июля 2018 года, в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018, на крупнейших площадках города Москвы - сад Эрмитаж, Парк Культуры им. Горького и Музеон, пройдет Московский международный культурный фестиваль «Привет, Апулия!», посвященный открытию прямого авиарейса Бари- Москва. Фестиваль откроет свои двери москвичам и гостям столицы и познакомит их с необычайно интересной культурой южной Италии.

"Апулия - край, отличающийся большим разнообразием регион, чарующий своей красотой и богатствами - природой, историей, традициями, вкусной кухней и высокой духовностью. В насыщенной программе фестиваля мы постарались отразить все многообразие этого богатого итальянского региона. Я считаю, что такие проекты как фестиваль "Привет, Апулия!" позволяют наглядно продемонстрировать достижения итальянской, российской культуры и успехи в области экономических отношений" - рассказала Татьяна Андрияш, генеральный директор выставки «Бонджорно, Италия!».

В насыщенной программе фестиваля:

· торжественная церемония открытия в Саду Эрмитаж с участием политических деятелей города Москвы и региона Апулия,

· увлекательные кинопросмотры современных итальянских картин, таких как «Божьей милостью» (2014), «Война деревенщины» (2017), «В дорогу с тарантеллой» (2017), «Руди Валентино» (2017), получивших награды на известных европейских кинофестивалях, а также творческие встречи с режиссерами фильмов,

· показы нетривиальных уличных спектаклей,

· концерт известной итальянской группы OPA CUPA;

· выставка работ всемирноизвестного фото-художника Алехандро Часкильберга;

· яркий перформанс Stone Balance, с которым режиссер и актер Simone Franco недавно посетил Китай и Монголию. В процессе представления он собирает различные фигуры из камней, зачитывая стихи Маяковского в стиле Кармело Бене, выдающегося актера Апулии при музыкальном сопровождении диджея;

· ярмарка продуктов питания и вина, а также сувениров из региона Апулия.