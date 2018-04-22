Финал Всероссийского конкурса красоты «РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА 2018»

24 апреля в столице в KORSTON CLUB HOTEL состоится финал конкурса красоты «Российская красавица 2018».

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА" - всероссийский конкурс красоты, объединяющий самых лучших и талантливых представительниц нашей страны. Проводится с 2012 года, имеет свою историю и традиции.

«РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА" - фееричное костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, эффектной шоу программой, подготовка к которомуидёт не один месяц.

В финале примут участие победительницы региональных конкурсов от Владивостока до Калининграда в возрасте от 16-ти до 30-ти лет. 20 самых красивых девушек со всей страны будут бороться за корону, звание победительницы и ценные призы. Тройка лучших будет представлять Россию на международных конкурсах красоты, так как одна из задач «Российской красавицы» укрепление и развитие межрегиональных и международных связей в сфере красоты, творчества и таланта.

По доброй традиции участниц будет оценивать компетентное жюри. Победительнице вручат главную корону «Российская Красавица 2018».

Все участницы получат призы и подарки от организаторов и партнёров конкурса, контракты от рекламных и других компаний, ценные призы и туристические путёвки, также приглашение на один из международных конкурсов красоты, короны от ювелирного дома Анны Оганесян.

Среди приглашенных медийных гостей: Александр Пятков, Юрий и Владимир Торсуевы, Аркадий Киселев, Анна Оганесян, Жанна Эппле, Есай Симикян, Франческо Чаоппи, Павел Глоба, Александр Носик, Никас Сафронов, Наталья Соловей, группа "Турбомода", Сергей Гринчук, Виолетта Дядюра, Ольга Лехман-Балашова (солистка Королевского оперного театра им Дж. Верди г. Пармы (Италия), лауреат международных и всероссийских конкурсов, художественный руководитель и главный режиссер театра Союза: Международный союз поэтов), Игорек, Dance Club NIKA (руководитель Надежда Мусатова), Роман Королев, Наталья Глушкова, Елена Абитаева, Юра Титов Эстель Сименчук, Алеся Корецкая (директор по развитию бельгийского шоколадного производства «Alexandra le chocolat», редактор журнала SPORTlike BLOGGMAGAZINE).

Ведущие События: актриса и телеведущая Ольга Шумилова и Алексей Куличков.

BEATY партнёр: Cmas – Club – up artists – styllists.

Генеральный партнёр конкурса: Продюсерский центр «Алекс Групп».

Партнёры События: Телеканал "Hello TV", Отель «Корстон», сеть магазинов «Розовый кролик», «ALEХANDRA LE Chocolat» – Бельгийский шоколад премиум класса, компания "Geomar и Мирато Азия", "TIM ART", AV Групп, реалити шоу "Наши в Голивуде" , "Фитокосметик" - красота от природы , "SIlkway", "Vivienne Sabo", цветочная компания "FLeur da Vinci".

«Официальный перевозчик конкурса: «Спринт Авто».

Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».



Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красавица», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Екатерина Орлова.

Ждем Вас: 24 апреля (вторник)

Сбор гостей: 18 00

Dress Code: cocktail

KORSTON CLUB HOTEL (зал Plase de Paris).

ул. Косыгина, д 15

www.rossiyskayakrasavica.ru