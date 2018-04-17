Фотографии Эллен фон Унверт на выставке в Лондоне

В британской столице открывается выставка работ знаменитого фотографа.

В галерее Opera Gallery в Лондоне 4 мая начнет работу выставка фотографий Эллен фон Унверт Ladyland. Постоянный контрибьютор журналов Vogue, Vanity Fair, Interview и i-D известна свои оригинальным подходом к фэшн-съемке. Эллен также прославилась тем, что открыла в 1989 году для мира моды 17-летнюю модель Клаудию Шиффер.

На лондонской выставке можно будет увидеть самые известные снимки фон Унверт, героинями которых стали Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Бьянка Балти, Пенелопа Крус, Моника Беллуччи и другие известные девушки. Продлится выставка до 18 мая.