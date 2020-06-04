Франция отложила сезон больших распродаж

Чтобы дать ритейлерам время на восстановление, в стране решили перенести летние распродажи на три недели.

Старт сезона летних распродаж во Франции произойдет 15 июля, причем сообщается, что скидки будут действовать четыре недели. Министр финансов Брюно Ле Мэр отметил, что изменение в расписании должно дать независимым ритейлерам возможность восстановить денежный поток и реализовать часть весенне-летних коллекций. Чиновник также добавил, что государство поможет найти покупателей для сетей, находящихся на грани банкротства из-за коронакризиса.