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Французский бренд DIM объявляет старт летней распродажи

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  • 25 Июня 202111:54
Сюжеты: DIM

Начиная с этой недели по 01 августа 2021года поклонников марки ожидают скидки до 50 % во всех розничных магазинах сети по России, а в аутлетах ( Outlet Village Pulkovo, Санкт-Петербург , а также  Outlet Village Белая Дача в Москве ) скидка будет достигать 90%.

Среди товаров, участвующих в распродаже,  мужское и женское нижнее белье, легендарные комплекты Les Pockets, 30-летний юбилей которых бренд широко отмечал в этом году,  чулочно-носочная коллекция. 

Особое внимание в период отпусков привлечет пляжная коллекция бренда, представленная широким ассортиментом купальников, плавок как трендовых моделей сезона, так и классических.  Размерный ряд и модели разрабатываются дизайнерами марки с учетом разных типов фигуры.

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