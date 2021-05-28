Главная детская неделя моды отпраздновала юбилей

22 мая на территории легендарной киностудии «Мосфильм» состоялся 10-й юбилейный сезон KIDS FASHION WEEK.

Несмотря на сложности, связанные с необходимостью экстренного переноса недели моды из Центрального детского магазина на другую локацию в кратчайшие сроки, команда Продюсерского центра «ГРАНИ» справилась с этой задачей блестяще, показав, что проект может быть мобильным и не зависимым от конкретного пространства проведения мероприятия. И ЦДМ (где было реализовано девять fashion-сезонов), и киностудия «Мосфильм» стали постоянными площадками для показов Главной детской недели моды. Поэтому выбор места, ставшего для KIDS FASHION WEEK уже вторым домом, был очевиден.

Юбилейный сезон – это всегда неизбежно и подведение промежуточных итогов. За довольно короткое время своего существования Главная детская неделя моды KIDS FASHION WEEK развилась в мощное мероприятие, став целым фестивалем искусств, настоящим праздником для детей и подростков. Здесь они могут проявить себя, встретиться с кумирами своего поколения, воплотить в жизнь самые смелые творческие идеи. Зная при этом, что взрослые наставники их поймут и поддержат. За три года участниками Главной детской недели моды стали юные модели более чем из 30 городов России и даже зарубежья – Испании, Кипра, Израиля, Украины, Белоруссии, Казахстана! Всего за это время на главном детском подиуме страны выступили более 2500 моделей, дизайнеров, творческих коллективов и исполнителей!

22 мая открыла юбилейное fashion-шоу композитор, автор песен, финалистка телешоу «Голос» Мариам Мерабова, вселив в сердца детей и взрослых надежду замечательной песней из любимого всеми советского фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

В числе участников 10-го сезона Главной детской недели моды свои коллекции в этот день показали: Stilnyashka, Choupette, «NUNUNU» (Израиль), Teewit Kids, DNK, Marco Moretti, Mariposik, Nicole Kids, Klimkova Kids, Diamond Kids, Маша Горячева, Fetter, Estco, Borelli, L’erede, «Империя Детства».

Как известно, этой весной Продюсерский центр «ГРАНИ» презентовал новый проект под смелым названием «Я - дизайнер». Он взял на себя миссию помогать юным одаренным создателям модной одежды воплотить в жизнь свои самые креативные идеи. Проект «Я - дизайнер» и начавшаяся вокруг него созидательная активность оказались настолько увлекательными и плодотворными, что из творческой лаборатории Центра «ГРАНИ» образовалась Школа Дизайна Валерия Сорокового, которая и была представлена гостям 10-й KIDS FASHION WEEK в виде эмоциональной и выразительной мультимедийной презентации. Нельзя не упомянуть и о молодых дизайнерах-первопроходцах этого проекта – таких, как бренды Fetter, Estco! Кстати, всего за два с небольшим месяца ими было создано уже две коллекции, и они стали участниками таких знаковых мероприятий, как Estet Fashion Week, Международный конкурс молодых дизайнеров (МКММ) и др.

«Совсем недавно Продюсерский центр «ГРАНИ» получил ключи от собственного помещения в Центральном Детском Магазине на Лубянке и предложение открыть в его стенах свою школу. Мечты сбываются? Да! И совсем скоро мы распахнем свои двери в нашем самом настоящем Доме в ЦДМ, где продолжит свою деятельность Школа Моделей «ГРАНИ», где начнёт полноценную работу над новыми коллекциями Школа Дизайна, появится собственная фотостудия и еще много всего интересного – для детей и даже для их родителей!» - поделилась новостью продюсер Главной детской недели моды, руководитель Центра «ГРАНИ» Елена СКЛЯРОВА.

Специальной гостьей юбилейного сезона стала известная дизайнер и блогер из Самары Маша Горячева. Кстати, именно в ее показе в начале марта 2020 года режиссер Валерий СОРОКОВОЙ, на волне стремительно нараставшей пандемии, впервые вывел на подиум моделей в защитных масках, что вызвало колоссальный резонанс и подало идею другим дизайнерам. Правда, потом, как известно, был объявлен локдаун. На этот раз Маша Горячева порадовала гостей впечатляющей красоты коллекцией, специально созданной для юбилейного проекта KIDS FASHION WEEK.

Весной 2020 года Продюсерский центр «ГРАНИ» и известный детский бренд DNK провели также онлайн-дефиле, которое было признано показом с самым большим числом участников в коллекции одного бренда. Достижение занесено в Книгу рекордов России. 22 мая на «Мосфильме» на подиум вышли победители проекта и лица DNK – разумеется, в показе своего любимого бренда.

Уже стало доброй традицией – завершать Главную детскую неделю моды эксклюзивным показом Школы Моделей «ГРАНИ». Смелость, дерзость, непредсказуемость, способность удивлять – это то, что всегда отличает собственное дефиле Центра «ГРАНИ». На этот раз юные модели предстали в образах персонажей колоритных молодежных субкультур 60-х и 70-х. Мальчики превратились в панков, а девочки – в хиппи, вызвав настоящий восторг и ликование в зале. В показе принял участие известный светский репортер и телеведущий Леван Тодуа.

«Поскольку даты Kids Fashion Week состоялись накануне лета, мне пришла в голову идея соединить в ретро перформансе эстетику двух субкультур - хиппи и панк, где мы показали и остромодные тренды летнего сезона (хиппи - как раз в коллекциях всех мировых брендов и дизайнерских домов), а также воплотили в показе идею свободы и чистоты, немного уйдя от классического catwalk. Модели появлялись из зрительного зала и уходили вновь в «народ», символически подчеркивая, что границ нет», – комментирует режиссер Валерий СОРОКОВОЙ.

Концертная программа мероприятия, как и сами дефиле, объединяют людей и страны, культуры и традиции – на этот раз в ней участвовали артисты, представлявшие Армению, Грузию, Украину, Россию: Хор Академии Игоря Крутого, финалист проекта «Голос» Иван Харитонов, участник Детской «Новой Волны» в Армении, участник «Детского Евровидения» и победитель 6-го сезона телепроекта «Голос. Дети» Мишель Григ, полуфиналистка 7-го сезона «Голос. Дети», участница проекта «Голос. Дети» (Украина), юная актриса Таисия Скоморохова, Хореографическая студия «Фламинго», представительница Грузии на «Детском Евровидении»-2020 Сандра Гаделия, участница 7-го проекта «Голос. Дети» Энни (Анна Бажанова), участница шоу «Голос. Дети» Марианна ГЕКМАН и другие.

Как заявили ранее организаторы – Продюсерский центр «ГРАНИ», Главная детская неделя моды KIDS FASHION WEEK растянется на этот раз на целый год. Гала-показы под брендом KIDS FASHION WEEK будут проходить на разных площадках весной, летом, осенью и зимой. А уже 8 июля 2021 года, и вновь на «Мосфильме», ожидается продолжение проекта CINEMA FASHION, объединяющего кино и моду. «Различные проекты Продюсерского центра «ГРАНИ» – как отдельные ценные жемчужины на дорогом ожерелье, которые связывает тонкая, но прочная нить нашей миссии: дарить добро и красоту», – комментирует Елена СКЛЯРОВА.

Главный режиссер KIDS FASHION WEEK – Валерий СОРОКОВОЙ.

Партнеры мероприятия:

Официальный стилист-визажист -– Ольга Грегор

Официальный бьюти-партнер NGB Next Generation Beauty

Сеть цветочных магазинов «Цветник».

Информационные партнеры:

Генеральный информационный партнер – телеканал Russian Music Box

РИА «Мода», moda.ru, fashion.ru, Intermoda.ru, журналы Babyer, Melon Rich, Moda&art, White Paper, Тор-50 kids, Детkids, Modern Megapolis Guide, Fashion Look Magazine, Smooth Media.

Pr-поддержка – Владимир Преображенский, Maestro Agency PR

Фото - Dima Babushkin