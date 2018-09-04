Главные цвета ближайших лет

Открыта регистрация на бесплатный вебинар по цветовым тенденциям 2020 года.

Пока современная мода и бьюти-индустрия на все лады склоняют ставшие мегапопулярными оттенки розового, специалисты готовы прогнозировать, какие цвета станут популярными в ближайшие пару лет. Эксперты выделяют пять основных оттенков: Neo-Mint (мятный), Purist Blue (чистый голубой), Cassis (черная смородина), Cantaloupe (мускусная дыня) и Mellow Yellow (густой желтый). Согласно мнению колористов, именно они станут главными к 2020 году. О том, почему и как это произойдет можно узнать, зарегистрировавшись на бесплатный вебинар, который состоится 6 сентября. Среди спикеров виртуальной встречи заявлены глава отдела моды Dazed Digital Эмма Хоуп Олвуд, аналитик агентства WGSN Джейн Бодди и контент-редактор компании Coloro Джоанн Томас.