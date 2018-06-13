Глобальная кампания Triumph в поддержку женского комьюнити

На протяжении 130 лет компания триумфально поддерживает женское коммьюнити с помощью уникальных продуктов, ассортимент которых ежегодно пополняется, и дарит каждой поклоннице бренда ощущение абсолютной уверенности и комфорта благодаря постоянным технологическим ноу-хау и дизайн-решениям для разных типов форм и размеров. Тысячи сотрудниц, занятых в различных направлениях деятельности компании – от дизайна и инноваций до обслуживания клиентов, — это лишь «вершина айсберга» амбициозной кампании #TogetherWeTriumph, обещающей стать праздником женственности во всем мире.

Не секрет, что у каждой женщины есть вдохновляющий пример для подражания – будь то мама, сестра или подруга. В Triumph уверены, что акции бренда, направленные на усиление роли женщины в разных странах мира, вдохновят каждую из них на новые свершения, заботу о себе и своих близких – подругах, коллегах и, конечно же, родственницах. «Триумфальная» кампания принимает во внимание все женские особенности и говорит с каждой женщиной на её языке. #TogetherWeTriumph созвучна ДНК бренда: отвечать потребностям каждой женщины и оказывать поддержку в прямом и переносном смыслах – первоочередная задача Triumph.