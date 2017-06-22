«Golden Summer Party»: Звезды поприветствовали лето и оценили эксклюзивную коллекцию купальников EMIVI for IMEDEEN

19 июня столичные селебрити встретили лето на самой солнечной вечеринке сезона с говорящим названием «Golden Summer Party», которая прошла в ресторане Royal Bar.

Площадка была выбрана не случайно, ведь именно в Royal Bar царит самая необыкновенная атмосфера со всеми летними атрибутами: белоснежными шатрами, яхтой и красивым пляжем. Хозяйка Royal Bar, гостеприимная Юлия Тихомирова, позаботилась о том, чтобы в этот вечер все чувствовали себя комфортно и весело, она лично встречала каждого гостя щедро накрытыми столами с изысканными авторскими блюдами от шеф-повара.

Терраса ресторана на один вечер превратилась в настоящий тропический курорт, который стал декорацией для главного перформанса, - показа ослепительных бело-золотых купальников из капсульной коллекции EMIVI for IMEDEEN. Созданные дизайнером Эмилией Вишневской в коллаборации с антиэйдж-комплексом «IMEDEEN Оптимизатор загара», все купальники выполнены в соответствии с самыми горячими трендами пляжной моды в фирменной гамме, выгодно оттеняющей загар.

Пока светские модницы присматривали себе подходящий купальник, составляли пляжные образы для предстоящих отпусков и примеряли солнцезащитные очки из последней коллекции марки Polaroid, бьютиголики делали фото моделей с подиума, чтобы дома повторить их яркий летний мейкап, над которым потрудились визажисты компании Mary Kay. Продолжить дирижировать собственным настроением можно было в арома-зоне FragranceLife, где гости подбирали себе селективные ароматы для дома.

В течение всей вечеринки праздничное настроение создавали обаятельная ведущая и амбассадор препарата IMEDEEN Екатерина Одинцова и неутомимая DJ Катя Гусева, которая подготовила специально для мероприятия эксклюзивный трек-лист из бодрящих и зажигательных композиций. А за градус горячих танцев отвечали Доминик Джокер и Катя Кокорина, Brandon Stone, группа Viva, Arsenium и Mianna. Охладиться и восстановить силы, потраченные на танцполе, помогали легкие закуски и летние коктейли на основе бренди Metaxa 12 Star и изысканного французского ликера Cointreau.

Ближе к вечеру атмосфера снова накалилась: гостям торжественно вынесли изумительной красоты золотой торт в форме купальника от мастеров кондитерского дома Shokolord, а под самый финал в ночное московское небо устремились сотни золотистых воздушных шаров от компании Петарда.ру.

Гости не скрывали эмоций, делились впечатлениями и секретами идеального загара, а также желали друг другу провести каждый день лета в таком же праздничном настроении.

Мария Мельникова: «Я впервые попробовала комплекс «IMEDEEN Оптимизатор Загара» полгода назад, когда мы с супругом [рэпером МОТом] поехали отдыхать на Мальдивы. К любому отдыху в жарких странах я отношусь с большой осторожностью, всегда загораю так, чтобы не навредить коже и получить в итоге ровный красивый оттенок, который я смогу надолго сохранить. Благодаря этому волшебному препарату мой красивый загар до сих пор со мной, и я счастлива быть другом IMEDEEN! Я в восторге от сегодняшней вечеринки на открытом воздухе и от коллекции бело-золотых купальников. Кстати, некоторые модели мне уже посчастливилось «выгулять» на пляжах, и эти выходы были одними из самых эффектных!»

Юлия Барановская: «Пляжный отдых для меня – это отдых под солнцем, а не под тентом. При этом я придерживаюсь рекомендуемых медиками правил: загораю в оптимальные для этого часы, - утром и ближе к вечеру»

Анна Невская: «Сегодняшнее мероприятие очень красивое, равно как и каждая модель купальника из коллекции EMIVI for IMEDEEN. Сама я загораю плохо, но принимать солнечные ванны люблю. Мои главные бьюти-помощники в этом – крем с солнцезащитным фактором и препараты, помогающие снизить негативное воздействие солнечных лучей на кожу»

Светлана Королева: «Купальники шикарные! Мне хочется особенно отметить, что каждый сет из коллекции EMIVI for IMEDEEN подходит не только молоденьким девушкам с модельными параметрами, но и женщинам любого возраста с самыми разными типами фигуры»

Лидия Александрова: «В сочетание белого и золотого идеально находит отражение лето. На пляже в таком купальнике сложно остаться незамеченной. Отправляясь к морю, я беру с собой уходовую косметику с SPF, а также готовлю кожу изнутри с помощью «IMEDEEN Оптимизатор Загара»

Мероприятие посетили представители кино, спорта, телевидения и шоу-бизнеса, блогеры, редакторы сферы beauty и lifestyle:

Дина Немцова и Таня Андреева, Лидия Александрова, Arsenium & Mianna, Константин и Ольга Андрикопулос, Юлия Барановская, Лариса Вербицкая, вокальный проект ViVA, Анастасия Гребенкина, Юлия Далакян и Анатолий Анищенко, Доминик Джокер и Катя Кокорина, Саера Сафари, Мария Мельникова, Юлия Михальчик, Анна Невская и Дмитрий Клепацкий, Екатерина Одинцова, Антонина Клименко, Светлана Королева, Брендон Стоун, Катя Гусева, Ольга Филипенкова, Юлия Тихомирова (Royal Bar), Юлия Большакова (Mary Kay) и многие другие.