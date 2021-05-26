Голландский бренд NOOSA-Amsterdam выпустил круизную коллекцию

В нее вошли два кожаных браслета, пять новых сменных кнопок для них, а также пять лимитированных ювелирных подвесок, которые можно носить как на серьгах, так и на цепочке. Все изделия представляют собой узнаваемые тотемы летнего отдыха, способные, помимо внешней красоты, похвастать глубоким духовным смыслом.

Что касается браслетов, являющихся самым узнаваемым изделием NOOSA-Amsterdam, то их оттенки, кремовый и цвет лотоса, передают послание силы и надежды, без слов убеждая, что каждый день может быть солнечным. Это созвучно с цветами, названными Институтом Pantone главными в 2021 году. Покупателю останется только подобрать кнопку по душе, чтобы укрепиться в ощущении гармонии и позитива. К слову, сменных символов в коллекции нидерландской марки аксессуаров более 300, и каждый имеет свое культурное или духовное значение.

Особого внимания заслуживают ювелирные подвески, изготовленные ремесленниками бренда в Перу из голубого опала и желтого кальцита. Известно, что опал стимулирует оригинальность и креативность, помогает заявить о себе и, более того, найти и выразить свое истинное «Я». Кальцит защищает от необдуманных действий, недальновидных решений и невыгодных инвестиций.

Использование исключительно природных материалов — часть ДНК «Нуса-Амстердам». В частности, в новой коллекции появилась кнопка «Хризоколла», созданная из одноименного минерала, завоевавшего статус талисмана для мудрых и уверенных в себе людей. Кнопка и подвеска «Морская черепаха» изготовлены с использованием драгоценной раковины моллюска-абалона. В основу сменного элемента «Ромашка» легли латунь, перламутр и цитрин, а кнопку и подвеску «Рудбекия», кроме смолы, украшает фрагмент друзы кварца.

Составлять комбинации из кнопок на браслетах, ремнях, кошельках и сандалиях можно как по значению, так и по дизайну сменных элементов. Это же касается и ювелирных украшений: модульная система сменных подвесок позволяет покупателю стать дизайнером своих драгоценностей. Как поклонники символизма, так и ценители аутентичного дизайна и ручной работы найдут для себя аксессуары по душе.

Новинки NOOSA-Amsterdam, а также ранее выпущенные изделия можно приобрести в официальном интернет-магазине бренда в России: www.axents.ru или у дистрибьюторов в различных регионах страны.