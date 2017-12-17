Горпкор – альтернатива гранжу и нормкору

На днях в числе прочих Оксфордский словарь объявил словом 2017 года слово gorpcore, которое дало название целому тренду.

В этом году в рейтинг Оксфордского словаря вошло сразу два слова, имеющих отношение к моде. Первым стало youthquake, образованное от youth – «молодежь» и quake – «тряска». Это определение часто используют «для обозначения значительного культурного, политического или социального изменения, вызванного действиями или влиянием молодежи». Придумала его еще в 1965 году легендарный главный редактор журнала Vogue Диана Вриланд.

Еще одним значимым и часто употребляемым словом в 2017 году оказалось слово gorpcore, образованное от английского gorp – «сухой паек». Популярность слову обеспечил ставший актуальным в этом году тренд, призванный сменить нормкор и гранж. Если последние направления выдержаны в эстетике обезличивания и отказа от излишков, то горпкор отвечает за верховенства комфорта над внешней красотой. В качестве синонимов журналисты в 2017 году также использовали словосочетания «стиль туриста» и «стиль дядюшки».

Горпкор стал популярным благодаря коллекциям, которые на подиумы вывели Демна Гвасалия, Рикардо Тиши, Клэр Уэйт Келлер и другие дизайнеры. Тренд тут же подхватили многие знаменитости и он распространился на улицы. Теперь уже точно не скажешь, что было в начале – стритстайл или дизайнерские поиски, но одежда из флиса, объемные олимпийки, поясные сумки, непромокаемые оверсайз плащи, обувь на плоском ходу и носки с сандалиями стали неотъемлемой частью актуального образа. Создать его можно, смешав примерно в равных пропорциях спорт, милитари, униформу и одежду для путешественников. Главное – комфорт и удобство!