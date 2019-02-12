Гости церемонии вручения наград Grammys 2019

В понедельник в Лос-Анджелесе прошла 61-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми».

Торжественное мероприятие состоялось в роскошном Стэйплс-центре. Ведущей церемонии стала певица Алиша Киз.

Певица Долли Партон была удостоена в этом году звания «Персона года MusiCares» – специальной награды, учрежденной для «обеспечения медицинской помощи нуждающимся музыкантам». Наибольшее число номинаций получили: Кендрик Ламар (8), Дрейк (7), Boi-1da (6), Брэнди Карлайл (6), Леди Гага (5), Карди Би (5), Марен Моррис (5), Чайлдиш Гамбино (5), Майк Боззи (5), Post Malone (5), Sounwave (5), H.E.R. (5). А вот среди победителей отличились: Чайлдиш Гамбино (4 статуэтки), Кейси Масгрейвс (4), Брэнди Карлайл (3), Джон Даверса (3), Леди Гага (3) и Людвиг Геранссон (3).