Губернский стиль 2017. Номинация "Этностиль"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Этностиль"

1. г. Волгоград, Петрюк Ирина, Зевакина Ольга, "Райский Сад"

2. г. Москва, Французова Людмила, "Мaйян"

3. г. Санкт-Петербург, Фарейторова Яна, "Цветы России"

4. г. Санкт-Петербург, Пермяков Антон, "Дыхание жизни"

5. г. Вологда, Захаров Роман, "Fleur"

1 / 47 1-5





























































































6. г. Киров, Клевакина Марина, "Васильковая любовь"

7. г. Киров, Колян Ани, "Рука Фатимы"

8. г. Воронеж, Сапельникова Татьяна, "Шепот леса"

9. г. Красноярск, Борщенко Дарья, "a la RUSSE"

10. г. Шахты, Горшкова Полина, "Монпансье"

1 / 58 6-10





















































































































11. г. Смоленкс, Курсакова Анна, "Тайна пустыни"

12. г. Казань, Романова Дарья, Мосеева Анастасия, "Primavera"

13. г. Владикавказ, Цховребова Зарина, "Кувшинки на воде"

14. г. Воронеж, Масленникова Анастасия, Аднаева Аделя, Мочалина Ирина, "Эрдени МОРИ"

15. г. Усть-Лабинск, Ли Екатерина, "Обретение"

1 / 48 11-15

































































































16. г. Брянск, Чуркова Анна, "Любава"

17. г. Липецк, Леонов Артем, "Поздний прием"

18. г. Алматы, Казахстан, Жангутты Кулян, "Музыка вечных гор"