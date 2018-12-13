Базовый гардероб на зиму от сети магазинов и универмагов ХЦ

Как успешно маневрировать между офисным дресс-кодом и офисными трендами? Просто и легко — стилисты сети ХЦ к новому сезону представили несколько видео шпаргалок с образами на каждый день.

Правило номер один: выбирайте вещи в одной цветовой гамме

Капсульный гардероб — это набор из 6-8 вещей, которые отлично комбинируются между собой и подобраны в одной цветовой гамме. Универсальное решение: все оттенки серого в сочетании с черным, молочным и бежевым. Водолазка, пара брюк, кардиган в клетку, лаконичный джемпер, уютная кофта, пальто, пара ботинок и несколько аксессуаров — модные образы на новую рабочую неделю готовы!

Правило номер два: делайте ставку на классику, спорт шик или casual

В вашем графике деловые встречи органично сочетаются со светскими мероприятиями, культурными событиями и спонтанными встречами с друзьями? Специально для тех, кто ведет активный образ жизни, стилисты ХЦ подготовили несколько образов на каждый день в трех базовых цветах: черном, белом и светло-коричневом!

Правило номер три: вам гардероб должен напоминать конструктор

Чем больше сочетаний с одной вещью вы можете придумать, тем лучше. Идеальный пример — брючный костюм в благородной коричневой гамме. Он хорош как самостоятельная единица, и при этом жакет или брюки будут удачно комбинироваться с другой одеждой.

В съемке принимали участие бренды: Stefanel, Qui, Pertini, Betty and Co, Georgio Grati, Marc Cain, Penny Black, Luisa Cerano, Cinque.

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