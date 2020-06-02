Eco-friendly коллекция топ-модели Даутцен Крез и Hunkemöller

Нидерландский бренд нижнего белья Hunkemöller объявляет о финальной коллаборации с топ-моделью Даутцен Крез и впервые представляет эко-коллекцию купальников Doutzen Swim из переработанного пластика в поддержку Мирового океана.

«Я всегда была неравнодушна к проблемам экологии. В прошлом году мы с Hunkemöller поддержали фонд «Knot my Planet», а в этом решили обратить внимание на проблему загрязнения Мирового океана, поэтому при создании моделей купальников капсулы Doutzen Swim было использовано технологичное волокно REPREVE, произведенное из переработанных пластиковых бутылок, собранных у береговой линии», - рассказывает Даутцен. «При этом Doutzen Swim — это невероятно женственная и сексуальная коллекция, это эффектные модели, в которых можно и загорать у бассейна, и пойти в коктейль-бар с подругами. Мы хотим показать, что вещи из переработанных материалов могут быть модными, а мода — безопасной для природы».

Традиционно топ-модель представляет собственную капсулу в новом лукбуке, в этот раз снятом в пространстве роскошной виллы в Мексике. Солнце, бассейн, пальмы создают идеальный бэкдроп для новой коллекции: купальники «пландж» с глубоким вырезом, топы-бандо, бикини, украшенные золотистыми цепочками, модели трусов с высокой линией бедра и настоящий хит сезона – танкини в технике плетения «кроше». Дополнить пляжный образ Даутцен предлагает белым кафтаном в ориентальном стиле, платьем-макси или летящей туникой. Помимо этого в коллекции представлена серия аксессуаров и пляжной обуви: элегантные модели сланцев, плетеные сумки из рафии, парео с принтами «трайбл», украшения с ракушками-каури и широкополые шляпы.

Топ-модель делает ставку на природную цветовую палитру: изумрудно-зеленый, гранатовый, теплый темно-карамельный и анималистический принт «зебра» в новой черно-красной версии выгодно подчеркнут любой тон кожи.

Капсула Doutzen Swim будет представлена во всех восьми российских магазинах бренда уже в июне.