Hunkemöller объявил о совместной благотворительной инициативе с Даутцен Крез

Голландский бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Hunkemöller объявил о совместной благотворительной инициативе с топ-моделью Даутцен Крез и проектом «Knot On My Planet», цель которого — положить конец охоте на слонов и браконьерству в Африке. Половина средств от продажи новой купальной коллекции, дизайнером которой стала сама Даутцен, будет направлена в поддержку фонда.

Все модели купальной линейки украшены металлической эмблемой в виде головы слона, силуэт которого принимает форму латинской буквы «D» - традиционный символ коллекций Даутцен Крез для Hunkemöller. «Я счастлива, что могу поддержать социальную кампанию «Knot On My Planet» нашей коллаборацией с Hunkemöller. Брать на себя роль дизайнера всегда особенно интересно и волнительно, но, когда мне пришла в голову идея нового бикини, как символ узла для нашего проекта, я поняла, что пазл сошёлся», - комментирует сотрудничество сама Даутцен.

Традиционно Даутцен представляет собственную коллекцию в новом лукбуке, в этот раз снятом в пространстве роскошной виллы в Майами. Солнце, бассейн, пальмы создают идеальный бэкдроп для Даутцен и её новой коллекции: купальные костюмы с ассиметричным вырезом и бикини с высокой посадкой, топ на одно плечо, декорированный воланами, модели трусов с завышенной талией и кокетливыми вставками, накидка с вышивкой в форме тропических растений, а также пляжные аксессуары в виде соломенной сумки и шляпы с широкими полями.