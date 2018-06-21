Идеальная защита кожи с Vegenius

На презентации новой линейки растительных биоэссенций Vegenius в этот раз побывали даже самые юные бьюти-блогеры: в числе приглашенных 10 июня в офис Teana Laboratories были и молодые мамочки с детьми.

На бьюти-ланчах Teana всегда царит теплая атмосфера встречи старых друзей. Не стал исключением и этот: девушки с удовольствием общались, делились полезными бьюти-советами, фотографировались и смеялись. Приятным сюрпризом для гостей стало предложение приготовить лосьон с идеальным составом своими руками.

Проблема, которую эксперты Teana осветили на мероприятии, оказалась как никогда актуальна. Все мы – жители городов. И, конечно, загрязненная городская среда накладывает серьезный отпечаток на состояние кожи. Наша кожа – естественный барьер, защищающий от негативного воздействия внешней среды: выхлопные газы, ультрафиолет, жесткая вода… Список можно продолжать бесконечно. Постоянное воздействие внешних факторов нарушает барьерные функции нашей кожи, сбивая обменные и ферментативные процессы.

Новая линейка Teana Vegenius превращает уход за кожей в приятное занятие, которое станет идеальным началом и завершением дня. Неудивительно, ведь Vegenius – это революционное решение в косметологии. Чистейшие растительные эссенции по своему молекулярному составу полностью соответствуют живым растениям, отдавая коже 100% полезных веществ, которые можно добавлять в любимую косметику, или использовать самостоятельно.

В своих инновационных разработках эксперты Teana применяют экстракцию с помощью СО2 — это щадящий способ производства наиболее концентрированных растительных экстрактов с сохранением максимума полезных свойств. Сверхкритический углекислый газ физиологически безопасен, он лучше проникает в растительное сырье, поглощает и доставляет содержащиеся в нем вещества.

Этот метод позволяет извлекать из растений биоэссенции, которые по своему составу являются молекулярными двойниками живых растений. При этом в них не остается даже следов растворителя, неорганических солей и микроорганизмов, что невозможно при других классических методах экстракции! Наша кожа воспринимает такие эссенции как родственные и позволяет им проникать в более глубокие слои. В результате получается заметный эффект при крайне деликатном воздействии. Все продукты Teana Vegenius не имеют в составе продуктов животного происхождения и полностью подходят веганам.

Биоэссенции Vegenius доступны для заказа на официальном сайте и в магазинах.