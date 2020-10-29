Идеальные брови - это так просто!

Макияжу бровей в последние годы стали уделять особое внимание, что логично: брови играют очень важную роль в нашем лице. Грамотно оформленные, правильной формы, необходимого тона или глубокой темноты, они придают лицу выразительность даже тогда, когда на лице нет макияжа.

Brow-мастера выступают за возвращение к «истокам»: они предлагают корректировать брови так, чтобы их форма оставалась как можно ближе к естественной. И ничего страшного, если отдельные волоски будут выбиваться из общего контура. В несовершенстве и легкой небрежности бьюти-индустрия сегодня видит красоту «настоящего», и это — безусловный тренд.

Подчеркнутые брови – тренд в показах, даже в гриме «без макияжа» выглядят естественно. Гораздо более важен сегодня индивидуальный подход. Брови должны выглядеть гармонично, подчеркивая достоинства внешности.

Представляем средства для идеального макияжа бровей от польского бренда Eveline Cosmetics.

Многофункциональный стайлер для бровей 3в1 Brow Styler, благодаря удобному применению и инновационной компактной форме упаковки, экономит время и место в вашей косметичке.

3 шага к идеальным бровям:

1. Специально профилированный косой вкладыш придаст бровям форму и цвет.

2. Порошок с мягкой губкойаппликатором легко заполнит пространство между волосками.

3. Щёточка - расчесывает и моделирует брови придавая им идеальную форму.

3 ЭЛЕМЕНТА:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ С ТРЕУГОЛЬНЫМ КОНЧИКОМ

- АППЛИКАТОР В ВИДЕ МЯГКОЙ ГУБКИ

- ЩЕТОЧКА

Тушь для бровей Brow&Go с аккуратной щеточкой позволяет с легкостью подчеркнуть брови.

В формуле содержатся микроволокна, которые увеличивают объем бровей, заполняя промежутки между волосками. Предварительно с помощью карандаша для бровей, например, Eveline Cosmetics Eyebrow Pencil, обозначьте желаемую форму и только потом заполните ее тушью.

Помада для бровей EYE BROW POMADE

Разновидностей средств для бровей так много, что из них можно составить отдельную косметичку. Все ли они так нужны? Как насчет одного, самого функционального? Помада для бровей как раз претендует на это звание.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОМАДЫ ДЛЯ БРОВЕЙ? Когда мы используем обычный карандаш для бровей или тени, они сразу дают видимый эффект, выглядят на бровях достаточно ярко и зачастую довольно неестественно. А помады для бровей как раз решают эту проблему, придавая бровям натуральный оттенок. Благодаря своей кремовой текстуре она мягко ложится на брови и дает красивый оттенок, который будет стойко держаться на протяжении всего дня.

Помада EYE BROW POMADE прорисовывает и фиксирует брови, создавая безупречный мэйк-ап. Инновационная кремовая текстура средства и удобный аппликатор обеспечивает идеальное нанесение и непревзойденную стойкость. Помада имеей водостойкую формулу, благодаря чему не размазывается даже в жаркие и дождливые дни.

Способ применения: обрисуйте контур брови и заполните помадой затем щеточкой расчешите брови.

Вспомним культовую фразу из всеми любимого фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман»: «Колоссальное значение сейчас приобретают брови!»

И хотя тренды макияжа за несколько десятилетий неоднократно трансформировались, брови были, есть и будут одной из самых выразительных черт лица, которую нужно искусно и изящно подчёркивать!

Средства от Eveline Cosmetics нам в этом помогут!