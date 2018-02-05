«Индустрия Моды» открывает весенний сезон

Коллекции следующего сезона представят участники Международной выставки легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды», которая пройдет с 1 по 4 марта 2018 в Санкт-Петербурге.

В экспозиции представлен полный спектр продукции индустрии моды: готовые изделия, текстиль сырье, оборудование.

В весенней сессии «Индустрии Моды» обновленный ассортимент презентуют постоянные участники: Псковская швейная фабрика «Славянка» (Россия, Псков), компания «Блауз» (Беларусь, Минск), торговый дом «Овал» (Беларусь, Минск), «KIARA collection» (Беларусь, Брест), торговая марка «Ricardo» (Турция).

Появятся и дебютанты. Впервые представят свои коллекции одежды компания «Порфира» (Беларусь, Минск), ателье-бутик «Блеск» (Россия, Санкт-Петербург). Мужские костюмы продемонстрирует торговая марка «DAVION» из Португалии. Ткани презентуют компании «URSUS» (Россия), «Etexba» (Португалия). Также среди новых участников: производитель кожгалантереи «CONSILIO» (Польша), бренды детской одежды «Сайма» (Россия, Санкт-Петербург) и «Mbimbo» (Беларусь, Витебск).

1 и 2 марта 2018 выставка «Индустрия Моды» открыта только для специалистов отрасли, 3и 4 марта – для специалистов и широкой аудитории.