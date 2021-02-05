Инна Гинкевич: «Вкус воспитывается с детства»

Героиня сегодняшнего интервью - Инна Владимировна Гинкевич. Заслуженная артистка России, которая в статусе прима-балерины танцевала в ведущих театрах страны - Мариинском, Большом, в театре им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также на Приморской сцене Мариинского театра. Главный хореограф департамента спорта города Москвы и ГБУ «ФСО Юность Москвы», директор трех спортивных школ олимпийского резерва(ГБУ«СШОР 25»,ГБУ «СШОР 77»,ГБУ «СШОР 86») Москомспорта, автор зарегистрированной эксклюзивной методики «Школа движения для сложнокоординационных видов спорта на всех этапах подготовки».

Помимо всех творческих, управленческих и педагогических регалий, Инна Владимировна - обворожительная женщина, обладающая безупречным вкусом и тонким чувством стиля.

Стиль Инны Гинкевич отмечен огромным количеством светских премий, среди которых - «Столичный стиль», премия «Шик! Блеск! Красота!» от журнала Moda Topical, специальный приз Ежегодного Всероссийского конкурса печатных изданий «Обложка года», многократная победительница«May Fashion»: Топ «20 самых красивых лиц Москвы» и многих других.

В рамках этого интервью мы поговорили с Инной Гинкевич о любимых брендах одежды и обуви, формировании собственного стиля и воспитании хорошего вкуса у детей, о специфике балетного костюма. Также Инна Владимировна поделилась лайфхаками красоты и рационом питания.

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Вы всегда прекрасно выглядите! Пользуетесь услугами персонального стилиста или сами подбираете себе гардероб?

Услугами стилиста никогда не пользовалась, так как мой вкус формировался с детства. Мой папа по профессии художник-архитектор, именно он воспитал во мне чувство прекрасного. В студенческие годы порой папа даже просил меня переодеваться, если ему что-то не нравилось в моём образе. Он мягко указывал на ошибки и на то, почему одна вещь не сочетается с другой. Так что сегодня в свои годы я, наверное, сама уже могу работать стилистом.

​Каким брендам отдаёте предпочтение в обычной жизни и наряды каких дизайнеров чаще всего выбираете для светских выходов?

Не очень люблю брендовую одежду, особенно в Москве. Раньше были нередки смешные случаи, когда на мероприятия известные персоны приходили в одинаковых платьях. Поэтому я люблю фирмы, которые практически не представлены в России: Ungaro, ​ Ralph​ Lauren​ , Yves​ Saint​ Laurent (именно коллекции от кутюр). Очень люблю коллекции, которые создал при жизни Александр​ Маккуин​ (Alexander​ McQueen), а также всегда нравились вещи Пако​ Рабана и платья Аzzedin Alaia.

Какую обувь предпочитаете?

Я предпочитаю обувь, прежде всего, удобную. Конечно, очень люблю обувь на шпильке. Балерины всю жизнь танцуют на пуантах, в результате чего сформировано такое строение ахилла, благодаря которому гораздо проще и удобнее ходить на шпильке. В основном, я люблю классику - классические лодочки или лодочки с пяткой на ремешке, с каблуком 7 см: это идеальный вариант. Если говорить о брендах обуви, предпочитаю Prada,Dior,Сhanel. Не люблю обувь Dolce​ &​ Gabbana​ - для меня у них очень неудобная колодка.

Костюм в балете: что приоритетнее - красота или удобство?

Удобство и красота в балете- вещи неразделимые, поэтому между ними надо ставить знак равенства. Иногда бывает, что над спектаклем работает художник, который ранее не соприкасался с балетом: он создаёт красивые, но не функциональные и не удобные костюмы - они мешают и отвлекают от исполнения и иногда начинают рваться и выходить из строя прямо на сцене, что конечно недопустимо. В создании балетного костюма есть своя специфика и специальные технологии, нарушать которые нельзя.

За годы карьеры вы блистали в огромном количестве постановок. В каком спектакле у вас были самые любимые костюмы? Расскажите о них.

Самые любимые костюмы появились в конце моей балетной карьеры - это образы, специально созданные для меня моим большим другом, Георгием Эмильевичем Юнгвальд-Хилькевичем, легендарным кинорежиссёром и театральным художником. Всю жизнь он очень любил именно балет и символично, что последней в его жизни работой как театрального художника стал именно балет-спектакль «Лебединое озеро»​ в постановке Народного артиста Татарстана Айдара Ахметова для Приморской сцены Мариинского театра. А для меня этот спектакль и костюмы, созданные Георгием Эмильевичем остались на всю жизнь не только лучшими в моей жизни, но и бесценными как память о нем. Костюм русской невесты, уникальной красоты, с жемчугом, кокошником, и костюм испанки, оригинальный и эксклюзивный. До этого спектакля я танцевала в костюмах, уже созданных ранее известными театральными художниками -С.Б.Вирсоладзе,В.Я.Левенталем,В.А.Арефьевым и др. Это были пачки, туники, шопеновки, пошитые на меня и по моим меркам, но есть коллосальная разница между понятиями - пошить и придумать костюм именно под конкретную балерину. Специально для меня костюмы создавали только несколько раз. Создавали- придумывали, именно под мой образ, психофизику и, конечно, роль.

Вы много работаете с детьми. Как прививать им чувство прекрасного и воспитать хороший вкус?

В работе с детьми очень многое зависит от педагога. Педагог - это не только воспитатель, тренер, хореограф, а именно наставник, который оказывает огромное влияние на личность ребёнка, его жизнь, поведение и вкус. Конечно, ребёнок смотрит на своего учителя и впитывает не только его мастерство, но и облик, манеру поведения, стиль одежды.​ Мне очень повезло, примером для меня в детстве и юности была уникальная женщина, выдающийся педагог, Народная артистка СССР Инна Борисовна Зубковская, которая всю свою жизнь была эталоном красоты и элегантности и по праву считалась одной из самых красивых женщин Санкт-Петербурга. Когда она входила на наш урок в балетный класс, мы первые минут десять не могли сфокусироваться на упражнениях, потому что рассматривали её наряды и украшения. Инна Борисовна всегда нам говорила: «Девочки, вы должны приходить на урок красивыми!» У нас всегда были продуманы и подобраны ею красивые купальники, украшения, причёски. Конечно, всему своё время, но я убеждена, что роль педагога грандиозна в формировании стиля, вкуса, отношения к жизни и поведения, ведь все эти понятия формируются с детства.

Детские хореографические костюмы сильно отличаются от взрослых?

Детские костюмы по технологии ничем не отличаются от взрослых. Технологии идентичны, в первую очередь, продумывается удобство и комфорт, но и, конечно, важное значение имеет эстетика и красота.

Вы находитесь в потрясающей форме - как поддерживаете фигуру?

На сегодняшний день я - директор трех школ Олимпийского резерва департамента спорта г.Москвы, также преподаю как хореограф, поэтому мне важно оставаться в форме. Я постоянно нахожусь в движении, в таком активном графике жизни, что не успеваю нормально завтракать и обедать - фактически ем один раз в день. Конечно, это не очень правильно, но, если ​ чувствую, что набираю вес, то на 2-3 дня сажусь на белковую диету Дюкана.

​ Какой ваш стандартный рацион?

Не завтракать: раньше утром выпивала чашку кофе, теперь отдаю предпочтение чаю. Получается интервальное голодание: первый приём пищи примерно в 14 часов дня. В доме нет картошки, макарон, хлеба, сахара. Конечно, иногда можно себя побаловать, но редко. Как с детства была диета, так она и осталась по сегодняшний день.

Поговорим об уходе за собой. Поделитесь лайфхаками красоты от Инны Гинкевич.

Главный лайфхак красоты - это высыпаться, минимально необходимо 8 часов сна. Если говорить о косметических брендах, мне очень нравится продукция для лица фирмы Rituals Cosmetics. Никогда не удаляю макияж тоником - всегда смываю маслом-пенкой для лица. И, конечно, коже необходимо большое количество увлажнения. В определённом возрасте обязательно нужно начинать принимать коэнзим​ Q10 и коллаген - именно в качество витаминов-добавок. Очень хорошее сочетание для кожи, ногтей и роста волос - Омега 3-6-9. Какой бы косметикой ты не пользовался, если в организме есть какие-то проблемы, это отражается на качестве кожи, поэтому очень важен комплексный уход за собой и пристальное внимание к своему здоровью.

Корреспондент - Бурулева Юлия

Фото - Личный архив Инны Гинкевич