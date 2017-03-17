Андрей Безукладников выступит с темой «iPhone для фотографа», где в форме беседы расскажет о фотографии и творческом пути, поделится интересными историями из своей жизни и друзей-фотографов, а также обрисует возможности, открывающиеся перед фотографом с iPhone.

По словам Андрея, творческий потенциал iPhone 7 plus поистине безграничен. Благодаря программам Apple и сторонним разработчикам, представленным в App Store, музыканты и композиторы, литераторы и поэты, архитекторы и инженеры, студенты и учителя... – любой увлеченный своим делом человек найдет здесь источник для вдохновения и творчества. Поэтому на встрече в Академии re:Store Андрей Безукладников обязательно покажет участникам наиболее понравившиеся приложения и откроет секреты их использования на практике.

В творческой копилке Андрея Безукладникова большое количество как групповых, так и персональных выставок фотографий. Две последние выставки собственных работ под названием «Прозрачное время» состоялись в Москве и Перми. В 2010 году на Фотобиеннале в московском ЦВЗ «Манеж», а в 2009 году в Пермской государственной художественной галереи. Фотографии были размещены в журналах: Советское фото (Москва); Театральная жизнь (Москва); Камера Обскура (Москва); Actuel (Франция); Imago (Словакия); F fotografiks tidskrift (Словакия); Kwartalnik Fotografia (Польша); PhotoMediaArt (Польша). А также в каталогах: FOTOFEST 2012 BIENNIAL (США), Искусство современной фотографии (Россия).

Программа:



1. Поговорим о творческой фотографии.

2. Роль iPhone в жизни современного фотографа.

3. Истории, идеи, советы, рецепты.

Дата и время проведения лекции: 31 марта 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.