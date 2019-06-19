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Артем Кузелев

История итальянской моды на выставке в Москве

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  • 19 Июня 201911:50

Всероссийский музей декоративного искусства принимает выставочный проект «60 лет итальянской моды».

Выставка «60 лет итальянской моды» ранее была доступна для жителей Рима, Токио, Парижа, Вены, Вашингтона, Сингапура и других крупных городов мира. Этим летом возможность посетить ее появится и у москвичей. Экспозиция откроется 3 июля в залах Всероссийского музея декоративного искусства. Среди экспонатов можно будет увидеть архивную одежду, обувь и аксессуары от таких именитых домов, как Valentino, Fendi, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Etro, Salvatore Ferragamo, Prada, Versace и других флагманов итальянской моды. Посетить выставку можно до 15 сентября.

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