История итальянской моды на выставке в Москве

Всероссийский музей декоративного искусства принимает выставочный проект «60 лет итальянской моды».

Выставка «60 лет итальянской моды» ранее была доступна для жителей Рима, Токио, Парижа, Вены, Вашингтона, Сингапура и других крупных городов мира. Этим летом возможность посетить ее появится и у москвичей. Экспозиция откроется 3 июля в залах Всероссийского музея декоративного искусства. Среди экспонатов можно будет увидеть архивную одежду, обувь и аксессуары от таких именитых домов, как Valentino, Fendi, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Etro, Salvatore Ferragamo, Prada, Versace и других флагманов итальянской моды. Посетить выставку можно до 15 сентября.