Итоги второго сезона Sochi Fashion Week

В здании сочинского морпорта,в зале ресторана «Чайка», во вторник завершился второй сезон Sochi Fashion Week. За пять дней недели моды в Сочи свои коллекции показали более 20-ти дизайнеров. География участников весьма обширна – Москва, Сочи, Рязань, Санкт –Петербург, Краснодар, Нижний Новгород. Ежедневно зал был полон сочинским и столичным бомондом, эффектными перформансами и особенной атмосферой. Участие в Sochi Fashion Week приняли как именитые дизайнеры – хэдлайнеры, так и начинающие модельеры и промышленные марки.

Руководитель проекта, Папин Апроян, уверен, что Sochi Fashion Week достойна занять своё весомое место в модном календаре расписаний российских fashion - марафонов. «Мы привлекли к участию в мероприятии очень разноплановых дизайнеров и хэдлайнеров, – рассказывает Папин Апроян. - Мы ставим перед собой сложную задачу - достойно представить новые лица и достижения российского дизайна на южном подиуме для потребителей, байеров, промышленных компаний, тем самым внося свой существенный вклад в развитие индустрии моды не только на Юге, но и в России в целом. Наша профессиональная команда режиссеров, стилистов, фотографов и журналистов убеждена, что в нашей стране есть не только абстрактные имена и «дизайнеры», но и достойные гардероба мировых fashionistas качественные предметы одежды, в ней произведенные. Именно в этом мы искренне пытаемся убедить и потребителей, делая не только «шоу» для них, но профессиональный контент и промоушен для дизайнеров и моделей».

Хэдлайнеры Sochi Fashion Week– IVANOVA, постоянный участник Mercedes Benz Fashion Week Russia (Москва), неординарный бренд с узнаваемым стилем городской элегантности и уровнем исполнения; концептуальный питерский бренд Saint Tokyo; модный российский street –wear бренд Black Star – привлекли на площадку недели моды в Сочи разного потребителя и продемонстрировали многогранность современной моды крупных подиумов. Показ IVANOVA, открывший неделю, наполненный летним настроением и атмосферой отдыха в ярких, летящих нарядах, прошел под живое исполнение известной сочинской вокалистки с невероятным голосом, резидента Jazz Parking, участницы проекта Голос – 5 на первом канале, Юлии Литош, которая записала абсолютно новые каверы для Sochi Fashion Week специально для показа. IVANOVA на примере своей коллекции удачно продемонстрировала, что индустрия моды складывается и из взаимодействия – дизайнеров, стилистов, журналистов и творческих людей. Головные уборы для коллекции дизайнера уже не в первый раз специально изготавливает известный бренд головных уборов Lia Gureeva (Москва), великолепно дополняя комплекты одежды, созданные Юлией Ивановой.

Дизайнер Saint–Tokyo, Юрий Питенин, продемонстрировал на сочинском подиуме концептуальные тенденции будущего сезона осень / зима 2018/19. Не отходя от своего фирменного стиля – всегда эксперимента – Saint– Tokyo выстроил показ на игре объемов, фактур и многослойности и сделал ставку на интересную подачу дефиле, которое всегда выводит зрителя из зоны комфорта. Показ street – wear бренда Black Star привлек на площадку Sochi Fashion Week молодежную публику, которая смогла ознакомиться с фрагментами будущих коллекций бренда, которые только планируются к производству и доступны к предзаказу.

Публика SochiFashionWeek

Как сообщали организаторы, со своей стороны они действительно предприняли попытку собрать в зале показов достаточно разноплановую и интересную дизайнерам публику – светских львиц города Сочи и Москвы, которые каждый день посещали мероприятия и даже участвовали в показах в качестве моделей (например, Элина Камирен в показе бренда – дебютанта Hello.It is me.) Показы Sochi Fashion Week посетили байеры мультибрендовых бутиков и магазинов («WINWAY», «Сезоны» и др.), представители структур власти и управленческого звена города Сочи, Рязани и Москвы и те, чья профессиональная деятельность связана с модной индустрией.

Ежедневно освещали показы местные и региональные СМИ, а также приглашенные представители модных порталов и глянца Москвы. На показы можно было попасть по приглашениям непосредственно от организаторов и от самих дизайнеров. Но, как и все модные мировые недели, команда Sochi Fashion Week приложила достаточно усилий для того, чтобы максимально распространить контент для тех, кто не смог туда попасть. Являясь одним из информационных партнеров проекта, портал GEOMETRIA Sochi не только производил фото съемку каждого модного дня, которая в течение суток попадала в сеть интернет и социальные сети, но и видео контент для участников.

Детская мода на Sochi Fashion Week

Модные детские показы на Sochi Fashion Week продемонстрировали положительную тенденцию: дети становятся иконами стиля, при этом вовсе не пытаясь выглядеть как взрослые! Дизайнер Ольга Зеленина совместно с модельным агентством Маленькая Принцесса Сочи показали коллекцию нарядных платьев для маленьких модниц. Без неудобного вопиющего декора, излишней кукольности, выполненные из шелка, фатина, украшенные ручной вышивкой - наряды дизайнера сделали «особенную» часть детского гардероба похожей навзрослую, но в разы нежнее и милее.

Дизайнеры Полина Голубь и бренд DANILAND погрузили зрителей в мир модного детства, где для маленьких модников всегда найдется комфортная, удобная и качественная одежда для повседневной жизни и всевозможных случаев в жизни ребенка – дней рождений, занятий спортом, игр с друзьями и т.д. Стильными аксессуарами и концептуальной подачей отличался показ бренда Leya.me, создавший на подиуме веселую и жизнерадостную атмосфера цирка шапито и очень тонко продемонстрировавший возможности привнесения в детские повседневные луки элементов игры, персонажей и историй, которые интересны детям.

Дебютанты Sochi Fashion Week

Участие в неделях моды часто становится для молодых дизайнеров своеобразной точкой отчета – здесь они получают возможность не только обмена опытом, но и полное погружение в атмосферу масштабного подобного мероприятия. Бренды недель моды России обладают узнаваемостью: молодой дизайнер получает удовлетворение амбиций и творческого гена и порцию светского внимания - таким образом, участие в неделе для него целесообразнее организации собственного отдельного показа в начале становления своего бренда.

Елизавета Ляхова, дизайнер бренда Hello.It is me, Натия Геперидзе, основатель бренда NG. STUDIO , Ольга Султанова, дизайнер бренда SUGARLIFE (которая сразу после показа получила предложение о размещении коллекции в мультибренде «Сезоны» в г. Сочи) прокомментировали от лица дебютантов, что остались довольны показами, организацией процесса, предоставленными моделями и волонтерской работой команды проекта. Участники получили возможность не только продемонстрировать свое видение стиля и модных тенденций, но и важный первый опыт показа в рамках крупного мероприятия недели моды.

Открытия Sochi Fashion Week

Sochi Fashion Week была богата на сюрпризы. Третий день показов открыло шоу сочинского дизайнера Victoria Anderson, которая показала линию свадебных платьев, используя для показа непрофессиональных моделей – участниц регионального конкурса красоты и талантов «Царица Кубани». Вслед за главными неделями моды, сочинская неделя обозначила этот тренд в организациях фэшн показов.

Натия Геперидзе, основатель бренда NG. STUDIO, владелица собственного ателье в Москве, создала свою первую коллекцию для выхода на подиум с поразила публику не только высококачественными и дорогими материалами коллекции, но и идеально сидящими на фигуре мужскими вещами, что на самом деле редкость. В показе бренда участвовали известные и самые первые клиенты марки – титулованные чемпионы по боевому самбо Али Багаутинов и РассулМирзаев.

Государственная поддержка

Ольга Султанова из города Рязань, дизайнер бренда SUGARLIFE, представляла свою коллекцию на Sochi Fashion Week благодаря финансовой поддержке Правительства Рязанской области и министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.

Дизайнер бренда - Ольга Султанова, член Союза дизайнеров Москвы, призёр фестиваля Окские Сезоны 2016, 2017. Правительство Рязанской области и министерство считают важным поддержку молодых творцов, моду – не менее важным сектором экономики и способом транслирования художественных традиций собственного региона в современном контексте.

Источники вдохновения

Предполагалось, что Sochi Fashion Week пройдет в атмосфере объявленного Pantone цветом года космического Ultra Violet. Однозначно почувствовать себя на другой планете или на Земле через пару сотен космических лет предложили зрителю бренды SUGARLIFE by Olga Sultanova и ZHASLAN SEITOV, наполнив показы всплесками собственных мыслей по поводу темы космоса и человека в нем. Так или иначе, подбор тканей (искусственная кожа, мех, шелк) и блестящих фактур, цветовой гаммы – от оттенков серебра до бензинового и черного – отсылали к теме Ultra Violet.

Верна своим конкретным источникам вдохновения – путешествиям -дизайнер Наира Арутюнян (г. Краснодар). Ее коллекция «Royal Orient» была создана после поездки в Объединенные Арабские Эмираты и вполне прямо отсылает зрителя к роскоши, богатству и чарующей загадочности этих земель для европейского мироощущения.

Вдохновением для многих моделей коллекции дизайнера OVA Collection, Олеси Ванюшкиной и сердцем концепции стал чудесный жанр японской мультипликации анимэ. Цветовая гамма коллекции (черный, белый, модный бензиновый), струящиеся шелковые халаты, платья из ламе, бархатные накидки вновь отправляли мысли даже непосвященного зрителя к теме космоса.

Дизайнер Татьяна Мальчикова рассматривает модный гардероб как предмет искусства и явные отсылки к прошлому предлагает трансформировать в варианты современного прочтения.

Если хэдлайнер недели Юлия Иванова, дизайнер бренда IVANOVA, делает реверанс городу Сочи в котором родилась и ныряет с головой в настроение и вальяжную атмосферу своих любимых курортных городов мира, то хэдлайнер Юрий Питенин, дизайнер бренда Saint – Tokyo, высказываясь на подиуме, нашел вдохновение в историях древнего японского мафиозного клана Якудза, а Black Star wear - в неисчерпаемой энергии улиц активного образа жизни.

Лаконичность и классика

Есть бренды, несущие собственную философию и работающие для тех женщин, кто и в страшном сне не придумает себе разряжаться в пух, перья и стразы, чтобы быть замеченной на улице, в собственном офисе, вечеринке или красной дорожке. Они точно знают себе цену, уверенно поднимаются в модных туфлях по карьерной лестнице и уверены, что одежда заслуживает столько же внимания, сколь и профессионализм и личностные качества.

Дизайнеры брендов STEPANETS и O.N.I. Collection работают именно для такого потребителя. Элегантность, изысканность, женственность и комфорт – неотъемлемые составляющие коллекций брендов.

Курс – на поражение

Поразить мужские сердца модницам несомненно удастся в креативных, но целомудренных вечерних платьях от Карины Каранян или в нарочито сексуальных нарядах от Алины Ангеловой.

Постепенное завоевание мужского сердца и разума должно происходить в красивом наряде - уверены дизайнеры.

Гарантированная стабильность и качество

Участие в неделе моды приняли не только дизайнеры, имеющие собственные ателье, но и промышленные бренды, YUNA Style, FLUID и O.N.I. Collection, имеющие свои производственные мощности.

Они продемонстрировали на Sochi Fashion Week все стилистические направления, отраженные в тканях, цветах, принтах и формах женской одежды и предметы гардероба, уместные для разных жизненных ситуаций в жизни современной девушки.

Яркие тренды и концепт

Художник Мару Гулишан, с успехом дебютировав на подиуме Sochi fashion Week в прошлом сезоне, в этот раз снова ошеломила зрителей коллекцией WYNWOOD, щедро представив с ней все тренды мировых подиумов, являющиеся объектами желания каждой девушки.

Гармонично сочетая цвет, обилие блеска, принтов и надписей, дизайнер M.G. OFFICIAL показала, что значит быть «на стиле» не только на подиуме, но и в семейной жизни – потрясающе творческая и сплоченная семья дизайнера не только участвовала не только в показе, но и в разработке коллекции. Вне всякого сомнения, девушку ожидает звездный путь благодаря поддержке семьи, трудолюбию художника и четкому позиционированию бренда!

Настоящие звёзды

Профессиональная команда организаторов Sochi Fashion Week еще раз подчеркнула свою состоятельность. Руководитель проекта принял решение закрыть неделю моды показом на самом деле практически главных участников недель моды – команды волонтеров, стилистов, визажистов, фотографов, моделей – всех, кто в бешеном ритме трудится каждый день мероприятия и от чьих слаженных усилий зависит то, чтобы каждый показ принес максимум эмоций, красоты, настроения зрителям и был продуктивен для коммерческой составляющей дизайнерских брендов. Браво!

Вёл мероприятие Официальный голос Sochi Fashion Week - ведущий, режиссёр и организатор модных мероприятий - Константин Фернандес

Генеральный бьюти партнер: ManlyPRO

Официальные партнеры: Гостиничный комплекс «Звездный» 4*, New Models, “Команда Мечты Сочи ”, Bosco Riviera, You Drive, Море цветов Сочи, Fashion Future, Davines, Faberlic, Gerolsteiner, Воздух, Ресторан выездного обслуживания ``Белые Росы`, ресторан GRILLAGE.

Официальные инфо-партнеры:

Ru TV, Media Family, Megapolis FM, Русское Радио - Сочи, Shopping Guide «Я Покупаю. Юг», DSCD, журнал Миллионер, Geometria.

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Фото: Дима Бабушкин

Текст: Татьяна Лукашева