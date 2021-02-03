Избавление от растяжек и несовершенств кожи с Aravia Laboratories

По статистике более половины женщин сталкиваются с проблемой растяжек на теле. Факторов для появления растяжек довольно много - беременность, резкое увеличение или снижение веса, нарушение гормонального фона, немаловажную роль играет и генетика. Конечно же, с растяжками можно и нужно бороться, и очень важно - не запускать этот процесс и начать решать проблему на раннем этапе.

Цена: 1080 руб.

Средство специально создано для заботы о коже в период беременности, высокой физической активности, резкого похудения или набора веса. Масло от растяжек и несовершенств кожи Anti-Stretch Complex Oil наполнено комплексом активных компонентов, которые борются с существующими растяжками, а также предотвращают появление новых.

Активные компоненты:

Масло жожоба доставляет в глубокие слои эпидермиса витамины и жирные кислоты. Поэтому кожа увлажняется и смягчается, а вся ненужная лимфоидная жидкость рассасывается. Так, кроме растяжек, уменьшается и целлюлит.

доставляет в глубокие слои эпидермиса витамины и жирные кислоты. Поэтому кожа увлажняется и смягчается, а вся ненужная лимфоидная жидкость рассасывается. Так, кроме растяжек, уменьшается и целлюлит. Масло оливы – признанный борец за упругость и бархатистость кожи.

– признанный борец за упругость и бархатистость кожи. Повысить тонус и обновить клетки кожи нельзя без витаминов A, E и F. Ими насыщено масло сладкого миндаля.

Особую роль играет витамин Е – он наполняет клетки кислородом и поддерживает уровень влаги.

– он наполняет клетки кислородом и поддерживает уровень влаги. Протововоспалительное действие бисаболола успокаивает кожу, уменьшает раздражения и шелушения. Кожа становится ровной и гладкой.

Масло Anti-Stretch Complex Oil безопасно для здоровья беременной женщины.

При ежедневном использовании масла вы получите активное увлажнение кожи, повышение упругости кожи,профилактику образования растяжек, значительное сокращение мелких, сетчатых морщин.

Способы применения:

Нанесите масло массажными движениями сразу после ванны или душа на влажную кожу, слегка промокнув ее полотенцем. Перед нанесением разогрейте масло в руках. Излишки промокните салфеткой или бумажным полотенцем. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день.

Нежный малиновый скраб делает кожу тела мягкой и сияющей. Поддерживает естественную способность кожи к восстановлению и обновлению, сохраняет её здоровый вид. Оставляет лёгкий аромат летних ягод.

Скорлупа кедрового ореха оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Розовая глина борется с сухостью и шелушениями. Богата микроэлементами – кремнием, железом, кальцием и магнием. Малина освежает и осветляет пигментные пятна. Витамины Е, РР, А и В2 поддерживают кожу в тонусе и продлевают её молодость.

Назначение: Глубокое очищение.

Эффект: Очищение, отшелушивание.

Рекомендации по использованию: Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Активные компоненты:

Абразив из кедрового ореха

Розовая глина

Диоксид кремния

Соевое масло

Экстракт малины

Не наносить на повреждённую кожу. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов перед применением тестировать на маленьком участке кожи. Продукт сертифицирован. Не тестируется на животных.

Способы применения:

Нанесите скраб на слегка увлажненную кожу, помассируйте в течение 2-3 минут. Смойте остатки теплой водой.

Цена: 975 руб.

Щетка предназначена для проведения сухого массажа тела. Применение щетки способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи, улучшает кровообращение и лимфоток. Уже после нескольких сеансов вы сможете увидеть, что кожа становится более гладкой и упругой, а проявления целлюлита становятся менее заметны. Щетка помогает бороться с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами. Щетка выполнена из древесины бука и натуральной щетины. Степень жесткости – средняя.

ДЕЙСТВИЕ:

Отшелушивает ороговевшую кожу, делает кожу гладкой.

Стимулирует лимфатическую систему, вследствие чего из организма выводятся шлаки, токсины, продукты распада и лишняя жидкость, уходит отечность.

Сокращает проявления целлюлита.

Активизирует обменные процессы в кожном покрове.

Борется с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами.

Снимает стресс.

Улучшает кровообращение, укрепляет сосуды.

Назначение: Проведение сухого массажа.

Эффект: Упругая кожа

Рекомендации по использованию:

1. Делать массаж нужно перед походом в душ, ведь кожа должна быть не распаренной и обязательно сухой.

2. Средняя продолжительность одного сеанса для новичков – 3-6 минут.

3. Как только ваша кожа привыкнет к сухому массажу, время можно увеличить до 12-15 минут. Массаж выполняется снизу вверх. Все движения должны совершаться по направлению к сердцу, ведь так движется лимфа по организму. Ягодицы и бедра, по сравнению с грудью, животом, другими деликатными и нежными участками кожи, нужно массировать более активно и усердно. Лимфоузлы, кожу внутренней поверхности бедер, зоны под подмышками и коленями массировать нельзя. Делать сухой массаж щеткой в области сердца категорически запрещено! После сеанса драйбрашинга кожа должна быть розовой, а не красной! После массажа необходимо сразу же принять душ, к оторый смоет отшелушенные частички кожи. После душа хорошо разотрите кожу махровым полотенцем и нанесите на тело увлажняющее масло, крем или лосьон.

Состав (INCI): Древесина бука, натуральное волокно

Примечание: Не наносить на повреждённую кожу. Противопоказания к проведению массажа сухой щеткой: