Избавление от растяжек и несовершенств кожи с Aravia Laboratories

По статистике более половины женщин сталкиваются с проблемой растяжек на теле. Факторов для появления растяжек довольно много - беременность, резкое увеличение или снижение веса, нарушение гормонального фона, немаловажную роль играет и генетика. Конечно же, с растяжками можно и нужно бороться, и очень важно - не запускать этот процесс и начать решать проблему на раннем этапе.
Цена: 1080 руб.
Средство специально создано для заботы о коже в период беременности, высокой физической активности, резкого похудения или набора веса. Масло от растяжек и несовершенств кожи Anti-Stretch Complex Oil наполнено комплексом активных компонентов, которые борются с существующими растяжками, а также предотвращают появление новых.
Активные компоненты:
- Масло жожоба доставляет в глубокие слои эпидермиса витамины и жирные кислоты. Поэтому кожа увлажняется и смягчается, а вся ненужная лимфоидная жидкость рассасывается. Так, кроме растяжек, уменьшается и целлюлит.
- Масло оливы – признанный борец за упругость и бархатистость кожи.
- Повысить тонус и обновить клетки кожи нельзя без витаминов A, E и F. Ими насыщено масло сладкого миндаля.
- Особую роль играет витамин Е – он наполняет клетки кислородом и поддерживает уровень влаги.
- Протововоспалительное действие бисаболола успокаивает кожу, уменьшает раздражения и шелушения. Кожа становится ровной и гладкой.
Масло Anti-Stretch Complex Oil безопасно для здоровья беременной женщины.
При ежедневном использовании масла вы получите активное увлажнение кожи, повышение упругости кожи,профилактику образования растяжек, значительное сокращение мелких, сетчатых морщин.
Способы применения:
Нанесите масло массажными движениями сразу после ванны или душа на влажную кожу, слегка промокнув ее полотенцем. Перед нанесением разогрейте масло в руках. Излишки промокните салфеткой или бумажным полотенцем. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день.Любая терапия и уход более действенны и эффективны в комплексе. Хотим рассказать ещё о двух продуктах ARAVIA Laboratories, которые станут незаменимыми помощниками в борьбе с растяжками и целлюлитом. Малиновый крем-скраб Raspberry Cream Scrub, 300 мл, ARAVIA Laboratories Цена: 840 руб.
Нежный малиновый скраб делает кожу тела мягкой и сияющей. Поддерживает естественную способность кожи к восстановлению и обновлению, сохраняет её здоровый вид. Оставляет лёгкий аромат летних ягод.
Скорлупа кедрового ореха оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Розовая глина борется с сухостью и шелушениями. Богата микроэлементами – кремнием, железом, кальцием и магнием. Малина освежает и осветляет пигментные пятна. Витамины Е, РР, А и В2 поддерживают кожу в тонусе и продлевают её молодость.
Назначение: Глубокое очищение.
Эффект: Очищение, отшелушивание.
Рекомендации по использованию: Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
Активные компоненты:
- Абразив из кедрового ореха
- Розовая глина
- Диоксид кремния
- Соевое масло
- Экстракт малины
Не наносить на повреждённую кожу. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов перед применением тестировать на маленьком участке кожи. Продукт сертифицирован. Не тестируется на животных.
Способы применения:
Нанесите скраб на слегка увлажненную кожу, помассируйте в течение 2-3 минут. Смойте остатки теплой водой.Щетка для сухого массажа, натуральная щетина, средняя.
Цена: 975 руб.
Щетка предназначена для проведения сухого массажа тела. Применение щетки способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи, улучшает кровообращение и лимфоток. Уже после нескольких сеансов вы сможете увидеть, что кожа становится более гладкой и упругой, а проявления целлюлита становятся менее заметны. Щетка помогает бороться с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами. Щетка выполнена из древесины бука и натуральной щетины. Степень жесткости – средняя.
ДЕЙСТВИЕ:
- Отшелушивает ороговевшую кожу, делает кожу гладкой.
- Стимулирует лимфатическую систему, вследствие чего из организма выводятся шлаки, токсины, продукты распада и лишняя жидкость, уходит отечность.
- Сокращает проявления целлюлита.
- Активизирует обменные процессы в кожном покрове.
- Борется с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами.
- Снимает стресс.
- Улучшает кровообращение, укрепляет сосуды.
Назначение: Проведение сухого массажа.
Эффект: Упругая кожа
Рекомендации по использованию:
1. Делать массаж нужно перед походом в душ, ведь кожа должна быть не распаренной и обязательно сухой.
2. Средняя продолжительность одного сеанса для новичков – 3-6 минут.
3. Как только ваша кожа привыкнет к сухому массажу, время можно увеличить до 12-15 минут. Массаж выполняется снизу вверх. Все движения должны совершаться по направлению к сердцу, ведь так движется лимфа по организму. Ягодицы и бедра, по сравнению с грудью, животом, другими деликатными и нежными участками кожи, нужно массировать более активно и усердно. Лимфоузлы, кожу внутренней поверхности бедер, зоны под подмышками и коленями массировать нельзя. Делать сухой массаж щеткой в области сердца категорически запрещено! После сеанса драйбрашинга кожа должна быть розовой, а не красной! После массажа необходимо сразу же принять душ, к оторый смоет отшелушенные частички кожи. После душа хорошо разотрите кожу махровым полотенцем и нанесите на тело увлажняющее масло, крем или лосьон.
Состав (INCI): Древесина бука, натуральное волокно
Примечание: Не наносить на повреждённую кожу. Противопоказания к проведению массажа сухой щеткой:
- повреждения целостности эпидермиса: порезы, раны, ссадины, ушибы;
- воспалительные заболевания, высыпания;
- дерматит;
- псориаз;
- варикоз;
- родинки, папилломы, невусы;
- повышенная температура тела;
- острая стадия инфекционного заболевания.
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- Заказать масло от растяжек, скраб ARAVIA Laboratories и другие средства для домашнего ухода за телом можно в официальном магазине shop.aravia-prof.ru и у партнёров компании на территории России и СНГ.
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