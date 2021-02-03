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Юлия Анатольевна Бурулева

Избавление от растяжек и несовершенств кожи с Aravia Laboratories

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  • 03 Февраля 202122:18

По статистике более половины женщин сталкиваются с проблемой растяжек на теле. Факторов для появления растяжек довольно много - беременность, резкое увеличение или снижение веса, нарушение гормонального фона, немаловажную роль играет и генетика. Конечно же, с растяжками можно и нужно бороться, и очень важно - не запускать этот процесс и начать решать проблему на раннем этапе.

Компания “Аравия”, известная как крупнейший российский производитель профессиональной косметики для ухода за кожей лица и тела, выпустила новинку — Масло от растяжек Anti-Stretch Complex Oil, 150 мл, ARAVIA Laboratories.

Цена: 1080 руб.

Средство специально создано для заботы о коже в период беременности, высокой физической активности, резкого похудения или набора веса. Масло от растяжек и несовершенств кожи  Anti-Stretch Complex Oil наполнено комплексом активных компонентов, которые борются с существующими растяжками, а также предотвращают появление новых. 

Активные компоненты:

  • Масло жожоба доставляет в глубокие слои эпидермиса витамины и жирные кислоты. Поэтому кожа увлажняется и смягчается, а вся ненужная лимфоидная жидкость рассасывается. Так, кроме растяжек, уменьшается и целлюлит.
  • Масло оливы – признанный борец за  упругость и бархатистость кожи.  
  • Повысить тонус и обновить клетки кожи нельзя без витаминов A, E и F. Ими насыщено масло сладкого миндаля. 
  • Особую роль играет витамин Е – он наполняет клетки кислородом и поддерживает уровень влаги.
  • Протововоспалительное действие бисаболола успокаивает кожу, уменьшает раздражения и шелушения. Кожа становится ровной и гладкой. 

Масло Anti-Stretch Complex Oil безопасно для здоровья беременной женщины.

При ежедневном использовании масла вы получите активное увлажнение кожи, повышение упругости кожи,профилактику образования растяжек, значительное сокращение мелких, сетчатых морщин.

Способы применения:

Нанесите масло массажными движениями сразу после ванны или душа на влажную кожу, слегка промокнув ее полотенцем. Перед нанесением разогрейте масло в руках. Излишки промокните салфеткой или бумажным полотенцем. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день.

Любая терапия и уход более действенны и эффективны в комплексе. Хотим рассказать ещё о двух продуктах ARAVIA Laboratories, которые станут незаменимыми помощниками в борьбе с растяжками и целлюлитом.   Малиновый крем-скраб Raspberry Cream Scrub, 300 мл, ARAVIA Laboratories Цена: 840 руб.

Нежный малиновый скраб делает кожу тела мягкой и сияющей. Поддерживает естественную способность кожи к восстановлению и обновлению, сохраняет её здоровый вид. Оставляет лёгкий аромат летних ягод.

Скорлупа кедрового ореха оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Розовая глина борется с сухостью и шелушениями. Богата микроэлементами – кремнием, железом, кальцием и магнием. Малина освежает и осветляет пигментные пятна. Витамины Е, РР, А и В2 поддерживают кожу в тонусе и продлевают её молодость.

Назначение: Глубокое очищение.

Эффект: Очищение, отшелушивание.

Рекомендации по использованию: Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Активные компоненты:

  • Абразив из кедрового ореха
  • Розовая глина
  • Диоксид кремния
  • Соевое масло
  • Экстракт малины

Не наносить на повреждённую кожу. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов перед применением тестировать на маленьком участке кожи. Продукт сертифицирован. Не тестируется на животных.

Способы применения:

Нанесите скраб на слегка увлажненную кожу, помассируйте в течение 2-3 минут. Смойте остатки теплой водой.

Щетка для сухого массажа, натуральная щетина, средняя.

Цена: 975 руб.

Щетка предназначена для проведения сухого массажа тела. Применение щетки способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи, улучшает кровообращение и лимфоток. Уже после нескольких сеансов вы сможете увидеть, что кожа становится более гладкой и упругой, а проявления целлюлита становятся менее заметны. Щетка помогает бороться с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами. Щетка выполнена из древесины бука и натуральной щетины. Степень жесткости – средняя.

ДЕЙСТВИЕ:

  • Отшелушивает ороговевшую кожу, делает кожу гладкой.
  • Стимулирует лимфатическую систему, вследствие чего из организма выводятся шлаки, токсины, продукты распада и лишняя жидкость, уходит отечность.
  • Сокращает проявления целлюлита.
  • Активизирует обменные процессы в кожном покрове.
  • Борется с растяжками, рубцами, шрамами и другими кожными дефектами.
  • Снимает стресс.
  • Улучшает кровообращение, укрепляет сосуды.

Назначение: Проведение сухого массажа.

Эффект: Упругая кожа

Рекомендации по использованию:

1. Делать массаж нужно перед походом в душ, ведь кожа должна быть не распаренной и обязательно сухой.

2. Средняя продолжительность одного сеанса для новичков – 3-6 минут.

3. Как только ваша кожа привыкнет к сухому массажу, время можно увеличить до 12-15 минут. Массаж выполняется снизу вверх. Все движения должны совершаться по направлению к сердцу, ведь так движется лимфа по организму. Ягодицы и бедра, по сравнению с грудью, животом, другими деликатными и нежными участками кожи, нужно массировать более активно и усердно. Лимфоузлы, кожу внутренней поверхности бедер, зоны под подмышками и коленями массировать нельзя. Делать сухой массаж щеткой в области сердца категорически запрещено! После сеанса драйбрашинга кожа должна быть розовой, а не красной! После массажа необходимо сразу же принять душ, к оторый смоет отшелушенные частички кожи. После душа хорошо разотрите кожу махровым полотенцем и нанесите на тело увлажняющее масло, крем или лосьон.

Состав (INCI): Древесина бука, натуральное волокно

Примечание: Не наносить на повреждённую кожу. Противопоказания к проведению массажа сухой щеткой:

  • повреждения целостности эпидермиса: порезы, раны, ссадины, ушибы;
  • воспалительные заболевания, высыпания;
  • дерматит;
  • псориаз;
  • варикоз;
  • родинки, папилломы, невусы;
  • повышенная температура тела;
  • острая стадия инфекционного заболевания.
  •  
  • Заказать масло от растяжек, скраб ARAVIA Laboratories и другие средства для домашнего ухода за телом можно в официальном магазине shop.aravia-prof.ru и у партнёров компании на территории России и СНГ.
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