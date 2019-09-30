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Артем Кузелев

Издание BoF представило список главных персон мира моды

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  • 30 Сентября 201923:12

В этом году в рейтинге самых влиятельных оказались и два россиянина.

Издание The Business of Fashion представило обновленную версию рейтинга Топ-500 самых влиятельных людей модной индустрии. Традиционно в список вошли дизайнеры, главы брендов, стилисты, а также фэшн-журналисты, фотографы и знаменитости. В этом году в среди лучших из лучших оказались два россиянина: дизайнер Андрей Артемов и основательница Aizel Айсель Трудел.

С списке также можно найти имена модели Нейтана Вестлинга, певицы Селин Дион, нового главного дизайнера марки Bottega Veneta Дэниела Ли, креативного директора итальянского Vogue Фердинандо Вердери, герцогини Сассекской Меган Маркл и других авторитетов мира моды.

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