Известная модель взорвала Instagram откровенными фотографиями

Красавица Ксения Царицына притягивает к себе взгляды, обладая роскошными данными, идеальной фигурой и запоминающейся внешностью. Число подписчиков модели в популярной сети Instagram растет с каждым днем. Девушка радует своих читателей регулярными публикациями, среди которых можно найти снимки откровенных фотосессий. Несмотря на то, что именно полуобнаженные фотографии собирают рекордное количество лайков, модель уверена, что дело совсем не в снимках…

«Честно говоря, - комментирует Ксения Царицына, - все мои фотографии, которые называют якобы откровенными, это фотографии с пляжа и отдыха, где я, само собой, снимаюсь в купальниках. Мне очень приятно, когда мою фигуру называют идеальной, я так не считаю, и постоянно работаю над собой. Держать себя в форме очень важно для меня. Я не хочу никому ничего советовать, но мне льстит, когда люди обращаются ко мне с вопросами и я помогаю им. У меня уже есть система собственным упражнений, я правильно питаюсь и много пью воды. Мне не стыдно показать себя в купальнике, но я не опускаюсь до пошлости и вульгарности. Я по своей природе эстет, люблю красивые виды и фотографии, иногда даже чересчур заморачиваюсь, выбирая между двумя почти одинаковыми фото. Думаю, именно это привлекает людей».

Напомним также, что Ксения Царицына являлась лицом таких известных изданий, как FHM и InStyle. А последнее время имя модели не сходит с первых полос самых популярных изданий.