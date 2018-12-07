JamilСo и Miroglio Group расширят присутствие бренда Elena Miro в РФ и других странах

JamilСo и Miroglio Group подписали долгосрочное соглашение по развитию международного бренда Elena Mirò в России, Казахстане, Беларуси и Армении.

Компания Miroglio Fashion, чьи бренды присутствуют на российском рынке уже более 10 лет, решила расширить cвое присутствие в стране с помощью партнерства с Jamilco, одного из крупнейших дистрибьюторов, который использует в своей работе самые современные методы управления и развития бизнеса и хорошо знает российский fashion-рынок. Miroglio Fashion приняла решение сконцентрироваться на развитии бренда Elena Mirò в этом регионе.

JamilСo – одна из ведущих компаний-дистрибьюторов модной одежды и аксессуаров и главный франчайзинговый оператор, работающий по всем направления бизнеса: Retail, Wholesale & Distribution, E-Com.

JamilCo в течение 25 лет успешно работает на российском рынке, за этот период компания запускала и управляла многочисленными международными брендами, что продолжается и сейчас. JamilСo обладает всеми необходимыми профессиональными знаниями для запуска, продвижения и расширения присутствия продукции всемирно известных брендов на российском рынке. JamilCo помогла многим международным компаниям в достижении и реализации своих целей не территории России.

«Мы очень рады видеть в лице JamilCo нового российского партнёра. С точки зрения международной стратегии развития Miroglio Fashion это действительно решительный шаг вперёд», – заявил управляющий директор компании Ганс Хёгштет (Hans Hoegstedt), Miroglio Group

«Мы ценим возможность совместной работы с Miroglio Group по развитию бренда Elena Miro в России. Таким образом, Jamilco входит в новый сегмент “Curvy” модной одежды категории plus size, который не так широко представлен на рынке и до сегодняшнего момента отсутствовал в нашем портфеле», – заявила генеральный директор JamilСo Кира Балашова.

Miroglio Group и JamilСo заключили соглашение, действующее в течение 10 лет, по развитию бренда Elena Mirò в России, Казахстане, Беларуси и Армении. Благодаря партнерству с JamilСo, Miroglio Group расширит присутствие этого бренда на территориях вышеуказанных стран, главная цель компании – запуск более 10 монобрендовых магазинов Elena Mirò до конца 2022 года.

«Это соглашение – ключевой шаг для расширения бренда Elena Mirò на российском рынке», – добавил Директор бренда Мартино Бозелли, (Martino Boselli), Miroglio Group

«Мы видим потенциал роста бренда на российском рынке и уверены в его успехе, –комментирует бренд-директор JamilCo Ольга Прохорова.