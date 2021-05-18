«JUNWEX Новый Русский Стиль» 19–23 мая

Выставка «JUNWEX Новый Русский Стиль» соберет на ВДНХ главных игроков со всей России со своими обновленными коллекциями украшений.

Среди них «Vesna», «Красцветмет», «Алькор», «Efremov», «Дельта», «L Silver», «Красносельский ювелирпром, «Красная пресня», «Альфа карат», «Санис», «Гранат», «Династия» и многие другие. Премиум экспозицию высоких ювелирных изделий представят «Chamovskikh», «JH», «Maxim Demidov», «Ringo», «Natasha Libelle», «Владимир Пичугов» , «Peraskeva», «Violete», «Мастер Бриллиант» и «Бриллианты Костромы». Уникальную красоту балтийского янтаря продемонстрируют ювелирные компании из Калининграда «Sun Stone», «Янтарная Волна», «Darvin» и «Сувениры Балтики». Не обойдется и без ведущих поставщиков якутских бриллиантов, таких как «Саха Алмаз» и «Уран Саха».

К летнему свадебному сезону компания «Дворец обручальных колец» приготовили оригинальную подборку обручальных колец. Одни из самых известных ювелирных православных производств украшений «Елизавета» и «Иордань» покажут на выставке свои новые коллекции. Для домашнего декора советуем присмотреться к посуде и сувенирам от «Альтмастера» и «Аргенты».

Одна из постоянных составляющих программы выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль» — ежегодный Всероссийский конкурс «Дни лидеров российского ювелирного рынка». На протяжении всех дней работы выставки жюри, состоящее из авторитетных искусствоведов, будет оценивать шедевры, созданные отечественными художниками-ювелирами. Имена победителей в одиннадцати номинациях будут объявлены на торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса, которая состоится 22 мая в 13 часов. Это мероприятие – уникальная возможность для гостей выставки первыми познакомиться с лучшими произведениями, получившими высокую оценку профессионального экспертного совета и которые по праву войдут в почетную «Летопись ювелирного искусства России XXI века».

В 2021 году модные тенденции и ювелирные перекликаются, а это значит что лучшими друзьями ярких нарядов и высоких каблуков станут акцентные кулоны и яркие драгоценные камни. Время делать ставку на буйство красок! Выставка обещает по-настоящему захватывающее путешествие в мир драгоценностей. При выборе новых сережек или браслета стоит присмотреться к моделям с цветными драгоценными камнями, такими как бриллианты, сапфиры, рубины или изумруды. А так же к полудрагоценным, например, к топазам, аметистам или морганитам.

Можно будет получить консультацию стилистов и имиджмейкеров на мастер-классе, посвященном аксессуарам, прическам и макияжу. А также рекомендации по выбору украшений и превращению делового образа в вечерний при помощи стилистических приемов, в том числе правильно подобранной бижутерии. Не забыли на выставке и о мужчинах. Они смогут найти для себя интересные дизайнерские украшения, камни, которые заботливо отбираются лучшими геммологами по всему миру. Одним из трендов мужских украшений в этом сезоне являются массивные кольца-печатки в восточном стиле, украшенные драгоценными камнями и именные мужские браслеты, которые сочетаются абсолютно с любым стилем.

ВДНХ. Павильоны 55 и 57.

Проспект Мира, 119, стр. 55 и стр. 57

19–22 мая: 11:00 – 20:00

22 мая: 11:00 – 17:00

19 мая в 13:00 – торжественное открытие выставки

22 мая в 13:00 – церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Дни лидеров ювелирного рынка» (57 павильон конференц зал )

Вход на выставку свободный при условии регистрации на сайте: https://junwex.timepad.ru/event/1619468/#register