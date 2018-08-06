Как скрыть следы усталости

На хронический недосып накладывается стресс от воздействия внешней среды, вредных привычек и неправильного питания, в результате отёки, мешки под глазами и потускнение кожи не заставят себя ждать.

Если мешки под глазами уже долгое время не покидают лицо, стоит задуматься об изменении привычек питания: включить в рацион больше фруктов и овощей, выводящих соли и вредные вещества из организма. Но если темные круги – следствие недосыпа, справиться с ними быстро вполне в наших силах.

Полезная привычка – начинать день с контрастного умывания. Мгновенное усиление кровообращения прекрасно освежает цвет лица, однако рекомендовано завершить умывание именно холодной водой.

Пробудить к жизни уставшую кожу под глазами поможет сыворотка против морщин и мешков под глазами в растительных капсулах PRETTY EYES. Сыворотка снимает отечность благодаря усилению лимфотока и сокращает морщины за счет миорелаксационного эффекта. Феноменальная сила пептидов будущего уменьшает размер темных кругов и возвращает коже гладкость. Тетрапептид Eyeseryl уменьшает мешки и темные круги под глазами, предотвращая потерю эластичности кожи, а гексапептид Argireline оказывает выраженное расслабляющее действие на мышцы, благодаря чему помогает эффективно справиться с мимическими морщинами.

Сыворотку нужно обязательно «запечатать» кремом. Скорректировать все признаки старения нежной кожи вокруг глаз легко удастся, используя крем-лифтинг для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами EXTREME BEAUTY. Активный компонент Eyedeline воздействует на основные признаки усталости и старения кожи вокруг глаз, улучшая микроциркуляцию и усиливая межклеточный матрикс.

Раскрыть естественное сияние кожи удастся с помощью биоэссенции ВОССТАНОВЛЕНИЕ для уставшей кожи. Средство улучшает клеточное дыхание, стимулирует регенерацию и витаминизирует кожу. Эссенции огурца, грецкого ореха, фукуса, крапивы, белого чая, женьшеня,

мимозы, зеленого кофе, арники и вечерней примулы уменьшат воспаление, улучшат цвет лица и защитят от УФ-повреждений. В результате кожа лица приобретает мягкое сияние и отдохнувший вид.