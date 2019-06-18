Как творить тренды с помощью швейной машины: гайд для новичков

К сожалению, чтобы создавать трендовые платья и костюмы, недостаточно просто обзавестись современной швейной машиной Brother или Minerva. В швейном деле далеко не последнее значение имеют сноровка, умения, навыки и опыт. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь освоить искусство шитья при желании может каждый. Главное – запастись терпением, приготовиться стойко выносить первые неудачи и с уверенностью идти к маленьким победам и свершениям.

Разумеется, начинать нужно не со сложных пеньюаров, тренчей или брюк-кюлотов, а с каких-либо простых изделий с минимальным количеством швов – например, наволочек, простыней или небольших салфеток для кухни.

Чтобы процесс шитья не казался чем-то сверхсложным, важно правильно подобрать и настроить швейную машину. Легко поддаются регулировке и отлично подходят и для новичков, и для профессиональных швей представленные на сайте швейные машины Brother.

Швейное дело: ТОП-5 секретов для освоения

Чтобы первые попытки сшить что-либо не принесли разочарования и негативных эмоций, следует придерживаться таких рекомендаций:

Первый этап – изучение процесса шитья и особенностей конфигурации машины. Прежде, чем начать творить, важно узнать, что такое шпулька и для чего она нужна, как функционирует фиксирующая лапка и каким образом происходит процесс замены ниток, каких правил следует придерживаться в процессе шитья и чем особенны правила безопасного использования электрической швейной машины. Второй этап – «тест-драйв» возможностей швейной машины. Специалисты рекомендуют перед началом работы со сложными в пошиве тканями протестировать все доступные типы швов на небольшом лоскутке текстиля из натурального волокна. Оверлок, челночный стежок, классическая строчка с разным шагом иглы, зигзаг – все эти названия не должны вызывать вопросов даже у начинающей швеи. Третья стадия – создание выкроек и лекал. Без выкроек не работают даже самые матерые профессионалы. Умение делать правильные лекала и замеры – это уже половина успеха на пути к созданию собственной коллекции модной одежды. Четвертая стадия – непосредственно шитье. Когда выкройка готова, все припуски на швы рассчитаны, а детали соединены между собой с помощью шпилек, можно приступать к процессу шитья. Важно надежно зафиксировать изделие, обеспечить оптимальное натяжение нити, правильно уложить ткань (место шва должно находиться прямо под иглой, а остальная часть ткани – справа или слева от нее) и активировать рабочий механизм машинки с помощью специальной ручки, механического рычага или кнопки. Пятый этап – упорный труд и тренировки. Чтобы научиться шить красиво, аккуратно и профессионально, необходимо потратить достаточно много времени на оттачивание навыка кройки и шитья. Идеально ровной строчка вряд ли получится с первой попытки, а вот несколько упорных тренировок сделают свое дело.

Как и любое другое творческое дело, шитье требует времени, внимания и усилий. Однако результат, который можно получить спустя некоторое время, оправдывает абсолютно все ожидания и доказывает, что труды точно не были напрасными.