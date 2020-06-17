Какие серьги в тренде в 2020 году?

Наступивший летний модный сезон – одна большая ода индивидуальности и самовыражению. На аксессуарах это сказалось в полной мере: отныне без толики стеснения привлекаем к себе внимание и провоцируем комплименты. Мы пробежались по каталогу sokolov.ru и отобрали самые эффектные новинки из золота и серебра, которые теперь не делят на те, что в пир и в мир, а носят согласно настроению!

Открытые заявления: с надписями

Ведущая тенденция 2020 года – громкие заявления. Statement-украшения с тегами, ключевыми словами и жизненным кредо помогут узнать больше о вашей личности, даже если вы не пророните ни слова. Это серьги с характером: яркие, массивные, заметные и совершенно самодостаточные. Носить их можно с худи и джинсами, а можно – с ультрамодной шёлковой блузой.

Монополия: длинные моносерьги

Моносерьга, особенно утрированно длинная – показатель того, что вы «в теме». Празднуем торжество индивидуальности и радуемся тому, что надевать таких «одиночек» можно как с самой простой повседневной базой, так и с нарядом party hard. Во втором случае перекидываем волосы на одну сторону и демонстрируем свой выбор. Он, к слову, трудный: строгий минимализм или, напротив, мятежный дух.

Дары природы: жемчуг и камни естественных оттенков

В 2020 году вопрос экологии стоит небывало остро, а мода остро на это реагирует. В хайлайтах весны и будущего лета – серьги с жемчугом и полудрагоценными камнями, красота которых не доводится технологическими ухищрениями до гламурно-идеальной. Наоборот, мать-природа с её фантазией и априори безупречным вкусом делает за дизайнеров всю их работу. В тренде – максимально естественные оттенки и природные вкрапления, а ещё приглушённые «сложные» оттенки – охра, маджента, малахит.

Яркое настроение: эффект колор-блок

Цвет становится во главе угла: самые модные оттенки по версии Pantone оседают в виде цветной эмали на украшения нестандартных форм и размеров. Чем заметнее – тем лучше! Энергичное Алое пламя, тёплый Шафран, контрастирующий со сдержанным Классическим синим, Бискайский зелёный, Коралловый розовый – всё, что мы привыкли видеть во время отпускных деньков на морском побережье.

Минимальная громкость: лаконичные серьги

Если вам нужно быть одновременно в тренде и рамках рабочего дресс-кода, уповайте на модный минимализм. Аскетичная геометрия впишется и в пастельно-розовый костюм-двойку, и в униформу белый верх-чёрный низ. В последнем случае можно и вовсе поиграть на цветовых контрастах, сделать ставку на золото с идеально гладкой ч/б керамикой органичных форм и – выиграть. Гениальная простота, которая создаёт поистине блестящее – во всех смыслах! – впечатление.