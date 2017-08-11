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Артем Кузелев

Карин Ройтфельд стала куратором выставки Veuve Clicquot

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  • 11 Августа 201713:22

Знаменитый стилист и редактор займется организацией третьей выставки Veuve Clicquot Widow в Лондоне.

Карин Ройтфельд сообщила, что она и ее компания CR Studio займется организацией и оформлением очередной выставки Veuve Clicquot Widow, которая состоится в Лондоне. В октябре Карин представит серию инсталляций, посвященных знаменитой мадам Клико, которая овдовев в 1805 году, занялась шампанским бизнесом своего мужа. Ежегодная выставка готовится разными кураторами и представляет собой масштабный рассказ об истории дома Veuve Clicquot. Похоже, что  и на этот раз история обещает быть захватывающей. Увидеть все можно будет после 19 октября, после официального открытия.

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