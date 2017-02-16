Ketroy приглашает в свой новый концептуальный бутик в Афимолле

Ketroy – европейский fashion-бренд в сегменте одежды премиум-класса, существующий с 2006 года. Изначально под маркой Ketroy выпускалась только мужская одежда. В 2013 году бренд создал первую лимитированную коллекцию для женщин, и весной 2016 года состоялось открытие первого концептуального бутика женской одежды.

Легкий деловой стиль от Ketroy оценят современные женщины, любящие выделяться за счет контрастных и противоречивых образов – это «коктейль» креатива и классики, неожиданности и предсказуемости.

Посетительницы «АФИМОЛЛА» будут приятно удивлены многообразием моделей верхней и повседневной одежды и аксессуаров, а также безупречным качеством ее исполнения. В сезонных коллекциях представлено около 50 артикулов, обновление ассортимента планируется раз в месяц. Женские коллекции отшиваются в России из итальянских и турецких тканей, созданием моделей и отработкой лекал занимаются дизайнеры и конструкторы из Италии.

Дизайн интерьера бутика выполнен в современном стиле high-tech, используемые материалы и светлые цвета передают инновационность марки. Одну из главных ролей в представлении стилевых решений от Ketroy играют сенсорная консоль KETROY Touch Screen Style Guide и стойки KETROY iPad, с помощью которых покупатель может ознакомиться с полной коллекцией бренда и подобрать для себя оптимальные модели еще до примерки.