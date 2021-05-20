KIDS FASHION WEEK пройдет 22 мая на Мосфильме

10-й юбилейный сезон KIDS FASHION WEEK – флагманского российского мероприятия в сфере детской моды - пройдет на территории легендарной киностудии «Мосфильм» 22 мая 2021 года.

Главная детская неделя моды KIDS FASHION WEEK регулярно собирает в Москве сотни юных моделей со всех уголков страны.

Организатор мероприятия – Продюсерский центр «ГРАНИ».

22 мая на главном детском подиуме страны свои коллекции представят:

Stilnyashka, Choupette, Teewit Kids, DNK, Marco Moretti, Mariposik, Nicole Kids, Klimkova Kids, Diamond Kids, Маша Горячева, Fetter, Estco, Borelli, L’erede.

KIDS FASHION WEEK – этого не только яркие показы детских брендов премиум-класса, а также дизайнерских коллекций, но и звездные гости. Откроет программу известная певица, участница шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова. Телеведущий и «Светский репортер года» Леван Тодуа выйдет в показе Школы моделей Продюсерского центра "ГРАНИ". Звездой концертной программы также станет кумир российского Тик-Тока и новый молодёжный герой, 15-летний певец и блогер Ваня Дмитриенко, чей трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих пор.

22 мая на «Мосфильме» в рамках весенне-летнего сезона Главной детской недели моды состоится презентация Школы дизайна Продюсерского центра «ГРАНИ», которая поддерживает творчество самых юных в стране модельеров. Самому старшему из них – 21 год, самой младшей – всего 11. Проект «Я дизайнер!» уже дал путевку в жизнь многим из них. Например, брендам Estco family и коллаборации дизайнеров Fetter и Stavier. Дебютировав на KIDS FASHION WEEK в марте, дизайнеры-подростки буквально через месяц с успехом представили свои коллекции на Ювелирной неделе моды Estet Fashion Week, Международном конкурсе молодых модельеров (МКММ) и других площадках.

Закрывать fashion-show по традиции будут эксклюзивные показы от Школы Моделей «ГРАНИ», где вместе с воспитанниками Продюсерского центра, на подиум выйдут настоящие звёзды!

KIDS FASHION WEEK - неделя моды, созданная экспертами № 1 в области детской fashion-индустрии России. Это шанс для всех творческих детей, мечтающих попробовать себя в области моделинга и дизайна, показать высокое мастерство в области современного вокального искусства и хореографии.

Как рассказали организаторы, в 2021 году Детская неделя моды растянется на целый год – в виде отдельных fashion-представлений.

Встречайте весенне-летний сезон KIDS FASHION WEEK на главном детском подиуме страны!

Генеральный продюсер проекта – Елена СКЛЯРОВА.

Главный режиссер – Валерий СОРОКОВОЙ.