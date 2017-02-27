Кино и мода: как одеться в стиле Элизабет Тейлор

Один взгляд ее фиалковых глаз говорит больше, чем километры сценариев, написанные для ее героинь - Элизабет Тейлор создала кино образы очень глубоких, эмоциональных женщин, которые близки каждому человеку и одновременно недостижимо прекрасны.
По обе стороны экрана Элизабет всегда была очаровательна и до сих пор вдохновляет своим талантом режиссеров, актеров и дизайнеров, цитирующих ее элегантный стиль в своих новинках. А самым шикарным нарядам актрисы посвящена коллекция кукол Barbie.
В День рождения оскароносной звезды вспомним главные черты ее стильного образа, который всегда в моде.
Зеленый цвет
Элизабет одной из немногих актрис удавалось носить зеленый цвет по-королевский. Изумрудный, мятный, травянистый - любые оттенки цвета жизни оказывались к лицу голливудской брюнетке. И у каждой модной барышни есть шанс найти свой зеленый, чтобы разбавить гардероб природными жизнерадостными красками.
Акцент на декольте
Миниатюрная, но при этом с идеальными пропорциями фигуры а-ля песочные часы, актриса всегда подчеркивала свои женственные формы. Особенно грудь - платья и блузы с геометричными декольте стали главными фасонами ее гардероба.
Ковбойские рубашки
Впрочем, актриса выглядела великолепно и в простых клетчатых ковбойских рубашках, которые еще больше подчеркивали ее красоту.
Каблук-рюмочка
При росте 157 см. Лиз предпочитала обувь на каблуках, но не очень высоких. Туфли и босоножки на изящных каблуках-рюмочках позволяли слегка удлинить силуэт и создать кокетливую походку.
Морская полоска
Узкая, широкая, разноцветная - Элизабет нравилась морская полоска в самых разнообразных вариациях.
Слитный купальник
Мы живем в эпохи бикини самых смелых фасонов, но слитные ретро-купальники по прежнему актуальны - просто теперь они предназначаются для особых случаев. Например, когда хочется не обнажаясь, подчеркнуть все достоинства фигуры и свести с ума весь пляж. Элизабет Тейлор это всегда удавалось.
Жемчуг
Безусловно, наибольшую славу заслужили истории о бриллиантах, изумрудах и рубинах актрисы, подаренных ей мужьями. Однако Элизабет всегда нравился и жемчуг - кулоны с крупными уникальными перлами и классические жемчужные колье помогали ей придать шарм любому наряду. А счастливая улыбка - сделать образ незабываемым!
Автор: Диана Мицкевич
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