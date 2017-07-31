Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Anfer

Клатчи L.K.Bennett как у Аглаи Тарасовой

  • 157
  • 0
  • 31 Июля 201722:26

Культовая британская марка L.K.Bennett, горячо любимая герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, завоевывает сердца российских звезд. Так дочь Ксении Раппопорт, молодая перспективная актриса Аглая Тарасова дополнила свой образ для красной дорожки изящным золотистым клатчем, а образ на вечеринку черной сумочкой с элегантной аппликацией, имитирующей лепестки цветов.

Эти и другие аксессуары можно приобрести во флагманском магазине L.K.Bennett в России по адресу: Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4, ТЦ "Метрополис", 1 этаж.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru