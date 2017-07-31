Клатчи L.K.Bennett как у Аглаи Тарасовой

Культовая британская марка L.K.Bennett, горячо любимая герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, завоевывает сердца российских звезд. Так дочь Ксении Раппопорт, молодая перспективная актриса Аглая Тарасова дополнила свой образ для красной дорожки изящным золотистым клатчем, а образ на вечеринку черной сумочкой с элегантной аппликацией, имитирующей лепестки цветов.



Эти и другие аксессуары можно приобрести во флагманском магазине L.K.Bennett в России по адресу: Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4, ТЦ "Метрополис", 1 этаж.