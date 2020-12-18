«Клиентский сервис 20/21. Новая реальность»! Короткий курс от эксперта FCG

Если вы работаете в сфере услуг: ритейл, шоу-румы, бутики, магазины, салоны красоты, отели, медицинские и спортивные центры, то этот курс для вас. Новая реальность требует от бизнеса качественно нового уровня клиентского сервиса. Онлайн и офлайн продажи неразрывно связаны, что требует от персонала дополнительных компетенций, а от руководителей четкой ориентации в быстро меняющейся среде! FCG запустил онлайн курс, который поможет повысить средний чек даже в период самоизоляции!

Преподаватель курса Елена Столярская — эксперт Fashion Consulting Group, бизнес - тренер с 10-ти летним стажем работы с ведущими компаниями рынка, специализируется на технологиях сервиса в индустрии моды. Руководитель Школы клиентского сервиса, разрабатывала и проводила обучение сотрудников бутиков Третьяковский проезда, Barviha Luxury Village, Торгового Дома Москва (ТДМ), ЦУМ, ДЛТ(СПб). Работала с брендами Dolce&Gabbana, Valentino, Loro Piana, Giorgio Armаni, Brioni, Kiton, Tom Ford. Член Профессиональной Ассоциации Бизнес-тренеров.

Курс состоит из двух частей с уроками. Каждую часть можно приобрести по отдельности. Но самой главное - курс остается в доступе 2 месяца после оплаты!

6 причин, почему Вам нужна система клиентского сервиса прямо сегодня:

Покупатели становятся максимально разборчивыми и критичными. Магазинов миллион, все дают скидки, все делают доставку, у всех вежливые чат боты. А если что-то не так, то клиенты пишут посты-жалобы на вас в соцсетях. Чтобы работать в таких условиях, нужно всегда держать хороший сервис. Покупатели готовы не только ругать, но и хвалить. Но если человек просто купил хорошую вещь — он похвалит эту вещь. А если при этом его великолепно обслужили — он похвалит ваш магазин. Сервис становится еще одним каналом продвижения вашего бренда. Не обязательно делать уникальный сервис, достаточно делать современный человекоцентричный сервис. Сегодня качество обратной связи — это в первую очередь, искреннее желание помочь. Можно день за днем требовать гуманности от продавцов, а можно снабдить их грамотными скриптами на случай, если клиенту требуется самая разная помощь. Найдя существующие недостатки и пробелы в обслуживании, вы сможете создать такой путь клиента, на котором покупателям будет комфортно и легко. И каждый шаг покупателя со всеми нюансами будет вписан в инструкции сотрудников. Правила нарушаются. А инициативных и исполнительных нужно поддерживать. Для этого существует традиционный пул управленческих инструментов, который позволяет контролировать исполнение стандартов. И не надо мучаться, теряя хороших продавцов.

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