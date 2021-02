KLIMKOVA KIDS «45 метров под землей» специально для недели Высокой моды «Milan Fashion Week»

14 февраля 2021 года в здании Музея «Бункер –42» для digital показа в рамках недели Высокой моды «Milan Fashion Week» состоялись кино - сьемки показа новой весенне-летней коллекции 2021 года уникального дизайнерского бренда Klimkova Kids. Видео - трансляция показа на миланской неделе моды пройдет 1 марта 2021 года

Бренд Klimkova Kids (https://www.instagram.com/klimkova_kids/) разработан специально для детей индиго. Философия марки – это свобода и потенциал, возможность открывать новые горизонты, чувствовать сопричастность миру. Не случайно,что для презентации новой коллекции была выбрана площадка – музей «Бункер – 42». Это уникальное место с глубокой историей и мощным национальным характером. Прошедший год внес свои коррективы в мир fashion – индустрии, и дизайнер Евгения Климкова решила отразить это настроение в презентации своей новой коллекции.

В этом сезоне бренд Klimkova kids представил индивидуальную коллекцию, в которой ярко отражены три капсулы: одежда из эко – кожи, стильный футер и романтичные платья.

Эко – кожа вечно модный и экологичный тренд. Насыщенный - жёлтый, лавандовый или голубой цвет сделают каждую вещь из капсулы невероятно модной и яркой. Стильные пиджаки, юбки, брюки, сарафаны и рубашки свободного кроя выделят вас из толпы и привлекут внимание. Дополнят капсулу воздушные рубашки и лаконичные платья.

Удобный футер модных оттенков, так полюбившийся в прошлом сезоне, расширится новыми костюмами, удобными юбками и креативными платьями. Натуральные ткани, яркая фурнитура и индивидуальный дизайн не оставят равнодушными любителей комфорта и свободного кроя. А новые модели романтичных платьев сделают каждый летний день красивым и изящным. Вся коллекция рассчитана на широкий возрастной диапазон, от 3 и до 20 лет. Также, для взрослых девушек, разработана дополнительно линейка женских платьев.

«Коллекция детям индиго бренда Klimkova kids была специально разработана для Миланской Fashion week,этот проект я назвала «45 метров под землёй». Почему я выбрала именно это место? Дети – индиго – это определённая философия, именно ей я и следовала», - уточнила дизайнер.

Говоря о перспективах российских дизайнеров на международной арене, Евгения Климкова подчеркнула: «…Нашему бренду всего 1 год и это уже второй проект для нашей марки, так что с нетерпением ждём отзывов от итальянской публики, что они думают о творчестве российских дизайнеров. Наш бренд выгодно отличается от конкурирующих марок, наша коллекция носибельная, вещь с подиума ребёнок может сразу надеть и выйти в свет и чувствовать себя удобно и комфортно. Мы будем продвигать наш модный проект по миру и дальше. В наших планах есть Сербия, как дружественная и близкая по славянской культуре и эстетике страна».

Официальными медиа-партнерами проекта стали: Famose star kids, OWL дети, Womens Time, Best kids model, Domik Magazine, The faces, New kids, Clio, World Fashion Magazine

Официальные стилисты показа: студия по обучению макияжа и причесок Zoya Niki

Фото - Дима Бабушкин, Игорь Стражин