Когда пройдет очередная СРМ – Collection Premiere Moscow

Организаторы объявили даты проведения предстоящей выставки.

Ведущая выставка в Восточной Европе проходит два раза в год В Москве и принимает больше 21 000 посетителей. Среди гостей CPM профессионалы модной индустрии, а также потребители и представители СМИ. В дни проведения выставки демонстрируется около 1 300 коллекций, комфортно разделенных на несколько сегментов: CPM Premium, CPM Accessoires & Shoes и CPM Body & Beach. Кроме того, программа наполнена деловыми мероприятиями, выступлениями экспертов, семинарами, интерактивными событиями и т.д.

Очередная выставка СРМ – Collection Premiere Moscow будет проходить на традиционной площадке, в павильонах и других локациях ЦВК «Экспоцентр». Событие займет четыре дня: с 25 по 28 февраля 2019 года. Организаторы отмечают, что посещение мероприятий возможно только по индивидуальным билетам.