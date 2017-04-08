Коллекция Chapurin for FiNN FLARE осень-зима 2017/18

В середине марта текущего года на мероприятии "Mercedez-Benz Fashion Week" был проведен показ "CHAPURIN for FINNFLARE" с презентацией коллекции осень-зима 2017-18. Он является итогом плотной работы популярного бренда FINN FLARE и талантливого российского дизайнера.

Игорь Чапурин, вставший во главе концептуальной группы данной коллекции, предложил всему миру, как может выглядеть современный Casual. На подиуме дефилировали модели в рубашках с рукавами-тюльпанами и в брюках с четко обозначенными стрелками. Однако же, пожалуй, самое яркое впечатление на посетителей показа произвели платья и пуховики Oversize, которые обещают поднять революцию в офисной моде.

Расставим приоритеты

Наиболее значимые акценты создатели коллекции расставили в цветовых решениях и декоре. Так, базовыми стали следующие цвета:

• Металлик;

• Алый;

• Черный;

• Изумрудный.

Что касается декоративных элементов, то в коллекции CHAPURIN for FINNFLARE явно преобладают крупные детали: массивные банты, шарфы и глубокие капюшоны.

Нельзя остаться в стороне

Благодаря тому, что коллекция выдержана в рамках городского делового стиля, вещи из нее себе смогут позволить даже офисные работники. Можно смело сказать, что CHAPURIN for FINNFLARE — это глоток свежего воздуха для тех, кто вынужден придерживаться делового стиля, но все-таки желает проявлять оригинальность в своем образе.

Великолепные коллекции порадовали почитателей таланта дизайнера Игоря Чапурина. Огромное количество комплектов, выдержанных в рамках Casual, словно зашагали с подиума прямо в гардеробы посетителей модного показа. Равнодушными не смог остаться, пожалуй, никто. Стильные брюки и юбки отлично сочетались с оригинальными пуловерами цвета пудры. Темные оттенки в коллекции "обещали" быть лучшим дополнением к гармоничным повседневным образам.

Основной идеей коллекции стал комфорт, удобство и возможность получать от одежды не только эстетическое удовольствие, но и телесное. Это в очередной раз подчеркнуло массовое появление манекенщиков в одежде стиля Oversize.

Изюминкой серии модной одежды CHAPURIN for FINNFLARE стали пуховики со вшитыми внутри лямками. Теперь можно носить пуховик, как рюкзак, что позволит не уставать, если придется держать куртку в руках в торговом центре или другом общественном месте, не предусматривающем общественные гардеробы и вешалки для верхней одежды.

Игорь Сюч

Фотограф Игорь Стражин