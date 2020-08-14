Коллекция Lemaire. Весна-лето, 2021

Кристоф Лемэр представил новую коллекцию в рамках Недели мужской моды в Париже.

Показ проходил в формате онлайн-презентации, однако дефиле, доступное в Instagram марки, демонстрирует, что Лемэр не стал ничего менять и по сути представил все в традиционном, привычно виде. Это, по сути, очень гармонично рифмуется с самой коллекцией: как всегда, у Lemaire все минималистично, точно и выверенно. В коллекции представлены классические костюмы, в том числе и из денима, прямые пальто, юбки-карандаш, льняные рубашки, брюки-клеш с высокой посадкой и платья с драпировками. Палитра тоже традиционная для дизайнера: черный, белый, коричневый и оживляющие пастельные оттенки.