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Артем Кузелев

Коллекция Меган Маркл появилась в продаже

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  • 14 Сентября 201920:55

На минувшей неделе стартовали продажи капсульной коллекции офисной одежды, разработанной герцогиней Сассекской.

Как и сообщалось ранее, Меган Маркл решила поддержать организацию Smart Works, помогающую женщинам в поисках работы. На днях стартовали продажи благотворительной коллекции, которую герцогиня Сассекская разработала совместно с торговыми сетями Marks & Spencer и John Lewis, а также при поддержке марки Jigsaw и дизайнера Миши Нону. В капсулу вошло пять вещей: приталенный однобортный пиджак, брюки со стрелками, платье из крепа длиной выше колена, белая рубашка и сумка из кожи. Стоимость вещей – от 20 до 199 фунтов стерлингов.

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