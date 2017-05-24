Коллекция обуви MBT весна-лето 2017

Встречайте новые модели MBT – Colorado и Baridi.

Ведете активный образ жизни, бегаете, увлекаетесь скандинавской ходьбой или занимаетесь фитнесом? Дополнение к вашему спортивному образу – кроссовки Colorado от MBT. Легкие, яркие, удобные и с дышащей сеточкой. Ваши ноги непременно «скажут» спасибо за такой подарок. Ведь Colorado наряду с другими моделями MBT улучшают кровообращение в ногах, тренируют ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности ног, уменьшают спазмы икроножных мышц.

Любите спортивный стиль, но устали от кроссовок и слипонов? Обратите внимание на новую модель Baridi от MBT. Спортивные туфли с застежкой на липучке выполнены из кожи с текстильными сетчатыми вставками, которые позволяют ногам дышать и обеспечивают дополнительный комфорт при носке. Такие туфли подойдут и для работы, и для многочасовых прогулок.

Также в этом сезоне MBT представляет уже полюбившиеся многим сандалии Kisumu. Это возвращение классической модели Kisumu, с ее мягким подкладом, выверенными линиями носочной части.

Отдельного внимания заслуживает линейка беговой обуви MBT Running. Беговые модели сочетают в себе уникальную запатентованную технологию SensorTechnology и инновационную подошву. Кроссовки MBT Running защищают ноги во время бега, обеспечивая стопам амортизацию и поддержку. Срединная часть подошвы принимает на себя удар и снимает нагрузку на среднюю часть стопы, обеспечивая таким образом дополнительную защиту. Кроме того, подошва создана для бега по асфальту и грубым неровным поверхностям, устойчива к истиранию, имеет минимальный вес. Специальная стелька позволяет ногам дышать, впитывает влагу и обладает антибактериальным эффектом.

Бегуны разного уровня могут использовать беговую обувь MBT. Три типа беговых кроссовок созданы для новичков, профессиональных бегунов и марафонцев.

Впервые модели беговых кроссовок Speed и Zee от MBT рекомендованы американской медицинской ассоциацией подиатров. Это еще одно подтверждение того, что беговая обувь MBT помогает сделать бег действительно комфортным и безопасным.

Год рождения компании MBT – 1996. Обувь МВТ продается в более чем 1500 магазинах 45 стран мира. Подробнее на mbt.com и mbtshoes.ru