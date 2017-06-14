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Бижутерия, украшения, драгоценности (575)
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Коллекция SACRED PATH от Aloha Gaia

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  • 14 Июня 201719:00
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Бренд Aloha Gaia  создает украшения со смыслом, уделяя особое внимание тому, чтобы вдохновлять и дарить положительные эмоции своему покупателю. В новой коллекции Sacred Path представлены украшения из серебра геометричных форм, вдохновленные культурой индейского племени Хопи, проживающего в резервации на северо-востоке Аризоны.

Основным мотивом коллекции становится Лабиринт, который в древности считался символом Матери-Земли. Он всегда напоминал человеку о его неразрывной связи с нашей планетой и помогал находиться в гармонии с окружающим миром. Лабиринт – это священная тропа, пройдя по которой, каждый становится не тем, что прежде, открывая в себе потенциал для роста и движения вперед. 

В коллекции Sacred Path представлены классические кольца и кольца на фалангу, подвески, чокеры, кулоны, браслеты и различные серьги, выполненные из серебра и натуральных камней. 

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