Коллекция SACRED PATH от Aloha Gaia

Бренд Aloha Gaia создает украшения со смыслом, уделяя особое внимание тому, чтобы вдохновлять и дарить положительные эмоции своему покупателю. В новой коллекции Sacred Path представлены украшения из серебра геометричных форм, вдохновленные культурой индейского племени Хопи, проживающего в резервации на северо-востоке Аризоны.

Основным мотивом коллекции становится Лабиринт, который в древности считался символом Матери-Земли. Он всегда напоминал человеку о его неразрывной связи с нашей планетой и помогал находиться в гармонии с окружающим миром. Лабиринт – это священная тропа, пройдя по которой, каждый становится не тем, что прежде, открывая в себе потенциал для роста и движения вперед.

В коллекции Sacred Path представлены классические кольца и кольца на фалангу, подвески, чокеры, кулоны, браслеты и различные серьги, выполненные из серебра и натуральных камней.